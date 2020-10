"Nacho" Fernández está entre algodones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mediocampista creativo del equipo de Gallardo tiene una dolencia en su rodilla izquierda y realiza trabajos diferenciados, aunque el DT confía en que se podrá recuperar para el 1ro de noviembre.

El volante de River, Ignacio Fernández, realizó tareas regenerativas por precaución, a raíz del fuerte golpe que sufrió en la rodilla izquierda en el partido que el millonario le ganó a Liga de Quito el martes pasado por la Copa Libertadores. En razón de ello, no fue exigido y apenas realizó algunos movimientos de bicicleta en el gimnasio y una rutina regenerativa liviana junto a los jugadores que disputaron el partido.

La lesión del conductor del equipo de Marcelo Gallardo fue un golpe en su rodilla que le generó una contusión no articular en la zona y un hematoma que lo obligó a salir en el entretiempo, dejando su lugar al juvenil Santiago Sosa. Desde el cuerpo técnico de River evalúan que no tendrá problemas en llegar al próximo encuentro y aseguraron en off: "Sí el partido fuese este fin de semana no habría chances, pero como tiene una semana contaremos con él".

Asimismo los laterales Elías López y Jorge Moreira, que sufrieron lesiones musculares, estarán aptos para los trabajos con pelota que se van a realizar entre hoy y mañana en el River Camp. River espera desde la AFA y la Liga Profesional la confirmación de fecha, hora y lugar de su próximo partido, en el que recibirá a Banfield por el torneo local, que debería ser el domingo 1 de noviembre.

Para dicho encuentro la dirigencia pidió a la Liga Profesional de Fútbol jugar de local en el predio del River Camp de Ezeiza, solicitud que también fue enviada a la comisión de estadios que preside el titular de Yupanqui, Dante Mayori. La resolución no depende solamente de cuestiones técnicas ni protocolares, ya que desde la dirigencia de River aseguran que entregaron un informe con todas las especificaciones que se necesita para el partido en sí y para las necesidades de la TV.

Es más, el club, envió las maquetas para que las autoridades puedan observar cómo se acondicionará la cancha principal del predio con una cabina especial para la transmisión y todo un sistema de lonas especiales para el desarrollo publicitario. De todos modos, el reciente conflicto que estalló por la ruptura del contrato con la señal Fox, tema del que tanto River y Boca aseguraron que no fueron consultados, cambió el panorama político y las prioridades están envueltas en incertidumbre.

River debe jugar ante Banfield y también ante Central en condición de local y, de negarle la posibilidad de jugar en el River Camp, habrá que resolver un problema de jurisdicción para poder jugar en Independiente como lo viene haciendo en Copa Libertadores.

Soso ya lo tiene

El DT de San Lorenzo, Mariano Soso, delineó en el entrenamiento el probable equipo titular que debutará ante Argentinos Juniors en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El técnico azulgrana paró a Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Lucas Menossi y Diego Rodríguez; Óscar Romero, Rodrigo Palacios y Juan Ramírez: y Ángel Romero.

Son bajas por distintas lesiones Gino Peruzzi, Agustín Hausch, Franco Di Santo (sufrieron desgarros) y el defensor Marcelo Herrera (fractura de peroné izquierdo en un entrenamiento). San Lorenzo debutará como visitante ante Argentinos por la primera fecha de la Zona 5, que también integran Estudiantes de La Plata y Aldosivi de Mar del Plata.

Desábato espera a los lesionados

Estudiantes de La Plata jugará mañana el último amistoso ante All Boys y el objetivo de Leandro Desábato es recuperar a los lesionados para el debut en la Copa Liga Profesional frente a Aldosivi, en Mar del Plata. La lista la encabeza el delantero Leandro Díaz dio positivo en coronavirus y desde la semana pasada trabaja junto a sus compañeros, pero sólo sumó 40 minutos de fútbol en el primer amistoso con Vélez que se jugó el 30 de septiembre.

Otro de los refuerzos, Nicolás Pasquini, jugó ante Vélez, luego fue aislado por ser contacto estrecho con Díaz y cuando volvió se lesionó en el amistoso con Huracán. Sufrió una lesión grado 1 en el bíceps izquierdo, lleva 11 días de recuperación y aún no se entrena con normalidad.

Uno de los casos más preocupantes es el del juvenil defensor Nazareno Colombo, tuvo un esguince moderado del tobillo derecho y si bien se sumó al grupo el pasado 6 de octubre, aún no sumó minutos de fútbol. Por su parte, el central chileno Juan Fuentes sufrió una sobrecarga muscular en el aductor derecho y no pudo jugar los últimos dos amistosos.

El mediocampista ofensivo Mauro Díaz sufrió una contractura en el isquiotibial derecho, no pudo jugar con Arsenal y se sigue su evolución día a día. Por último, el juvenil Andrés Ayala padeció un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda en el amistoso con Estudiantes de Río Cuarto y se seguirá su evolución.