"Argentina debe decidir si es pro o anti mercado"

El gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Lic. Claudio Zuchovicki, cerró su exposición en la tercera jornada del Congreso Internacional de Extrusores, organizado por el Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (CIDEP), señalando que para Argentina, “la clave, no es restringir la demanda sino potenciar la oferta”.

Lo remarcó luego de indicar que “Argentina no es Venezuela porque el 90% de su PBI es privado”, pero sí abogó por fomentar la inversión y el empleo en blanco, que ayudará a disminuir el déficit fiscal; tener seguridad jurídica y reglas claras y hacer inclusión laboral. “Hace falta que venzamos esta confusión (en la que estamos), y creo que va a ser así”, dijo en referencia a la coyuntura actual.

El orador tenía previsto hablar sobre el tema: “La economía pos pandemia” pero comenzó su alocución diciendo que debía cambiarle el título a la charla y hablar de “la economía con pandemia”.

Dijo que ésta no significará “un cambio de vida” sino que se trata de “un evento: el mundo siguió consumiendo y empezó a crecer, con cambios de hábitos que aceleran procesos”, remarcó. “El viento sopla a favor de la región: récord de las Bolsas, en especial de China, y la valorización del yuan, lo que significa que con menos dólares compran más cosas. Es una gran noticia para los que exportamos materias primas”, opinó. “Lo que ocurre es que estamos en presencia de una devaluación del dólar porque emitieron en Estados Unidos para asistir a la gente y no a los bancos”, dijo luego.

“La tasa de interés va a ser cero hasta el 2025; no hay costo de oportunidad para el dinero. Hay que encontrar negocios en la industria o en el campo porque financieramente, no hay mucho por hacer, salvo que se quiera asumir riesgos en bonos de países riesgosos” “En todos los países del mundo la tasa es negativa; está por debajo de la inflación, para fomentar la producción”, explicó. Respecto de China agregó que finalizará el año con un 3% de crecimiento como piso y esto es “una buena noticia” y respecto de los Estados Unidos, indicó que “recuperó parte de los empleos que había perdido por la pandemia.”. Todos menos uno “Todos los países se han dado cuenta de que necesitan inversión privada y por eso bajaron impuestos y mejoraron leyes laborales para que inversiones privadas ocupen el rol que el Estado no puede cumplir porque tiene déficit fiscal.

Eso hicieron todos los países menos uno: la Argentina. Estamos haciendo lo contrario y recibimos castigos fenomenales”, graficó Zuchovicki. “Las economías mejoran porque dan facilidades al sector privado y atraen inversiones. Nosotros, arrancamos para el otro lado, y el Estado sin contribuyentes, no puede hacer nada”, sostuvo el orador.

En cuanto a nuestro país sostuvo que “no tendrá una recuperación en V como China o en WW Estados Unidos sino con la figura de una K: a la mitad le va bien y a la otra mitad le va mal y no habrá cambio en estas situaciones”. Emisión y devaluación “El gobierno cree que la emisión monetaria no genera inflación sino que ésta se produce cuando se devalúa el dólar oficial”, que se está produciendo acompañando a la inflación. “El mercado no lo cree porque la inflación no es del 3% mensual”, agregó, para completar su línea de discurso interrogando: “¿cuánto tiempo podes tener congelados los sueldos públicos y a los jubilados? Mantener esto en el tiempo será menor consumo y hay otro 50% de la economía que es informal”. “El salario subió un cero por ciento y la inflación fue del orden del 40%. Quiere decir que todos nuestros ingresos perdieron 40% de poder adquisitivo; entonces: ¿quién va a dinamizar la demanda?, preguntó.

Consignó, además, que es muy difícil tener una cuarentena controlada cuando se tiene una economía informal del 50%. “El gobierno quiere controlar el tipo de cambio oficial pero hay que ver quiénes son los vendedores de dólares. Hay un solo vendedor que es el exportador del campo obligado, que vende lo mínimo y necesario para subsistir. Prefiere ahorrar en mercadería porque le sirve como trueque para la compra de insumos y maquinarias”. “También el que vende autos, prefiere refugiarse en la mercadería, y el que vende tela, lo hace; y esto genera restricción de oferta. Se ahorra en bienes, en stock, y no con plata en el banco”.

Zuchovicki explicó el esquema de restricciones para la compra de divisas impuesta por el gobierno y recordó lo dicho oficialmente, que los dólares están para “producir, no para todos, sino para el que produce para exportar. Para el consumo, no”, completó Se interrogó, entonces, cuánto podía durar una política que restringe la demanda sin impulsar la oferta. “Este es el debate, por eso el mercado no cree que aguante, y se refugia en activos, en mercadería, en dólares.

Esto hizo que el blue toque $ 188. A ese dólar, los activos de la Argentina son un regalo. “Hay miedo al desabastecimiento fututo. No sé si va a pasar pero el miedo actúa como profecia auto cumplida” En referencia al cuadro actual de Argentina consideró que puede “aumentar la conflictividad” “pero la plata está”, y que la capacidad de reacción de la Argentina está intacta. En ese orden de ideas, remarcó que “unos U$ S 80.000 millones están en manos de la gente que no los quiere traer porque no siente que haya seguridad jurídica.” “Este proceso hace que la Argentina tenga dificultades en el corto plazo; dificultades en stock sean reservas, mercaderías o energía y de flujo porque no hay negocios. Y el flujo es más importante que el stock. “Estamos ante un proceso de licuación del gasto, de las jubilaciones y de los sueldos públicos.

Esa licuación corrige el número, aseveró, y citó ejemplos de lo que ocurrió en anteriores crisis. Acuerdo político Para Zuchoviski, “el rebote va a ser fuerte pero Argentina tiene que definir si es un país pro mercado o anti mercado. Este es el problema que se mira de reojo”. Antes, había señalado que “la incertidumbre es jurídica. ¿Existe la propiedad privada en la Argentina? La duda entra por las declaraciones gubernamentales, que convalidan tomas y ponen dudas sobre los precios”.

El orador consideró que “debe haber un acuerdo político que involucre al 60% de la gente” porque con 50% no alcanza, dado que la otra mitad piensa distinto. La traba es la credibilidad política”, enfatizó, para decir a continuación que “todavía Argentina está viviendo un situación de confusión enorme”. “El problema es más social y político que económico”, opinó.

Aludió al “efecto cobra” en la sociedad y sostuvo en la parte final de su charla, que “no había que medir la política por las intenciones sino por los resultados” y a renglón seguido, se refirió a varias iniciativas que había tenido el gobierno con resultados que resultado que fueron los esperados “La mayoría de nosotros no tenemos un plan B: no podemos vender las cosas e irnos a otra parte; “la Argentina vale la pena (…) y está muy barata. Falta que venzamos esta confusión y creo que va a ser así”, enfatizó.

“El 90% del PBI argentino es privado”, reiteró y propuso a modo de final: el fomento de la inversión privada y del empleo en blanco, que ayudará a disminuir el déficit fiscal; seguridad jurídica y fijación de reglas para mucho tiempo, para lo cual es necesario un acuerdo político, además de hacer inclusión laboral. La clave no es la restricción de la demanda sino potenciar la oferta”, concluyó.