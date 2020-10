El piloto Alex Márquez (Honda) se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre que se llevó a cabo en el circuito MotorLand Aragón, sede del Gran Premio de Teruel en el marco de la undécima fecha del Mundial de MotoGP.



El corredor oriundo de Cervera marcó 1m48s184 en su mejor pasada a pesar de haber sufrido una caída sobre el final de la prueba y aventajó por casi medio segundo al japonés Takaaki Nakagima (Honda), quien se ubicó en la segunda posición.



En tanto, el líder del campeonato, Joan Mir (Suzuki), terminó en el tercer lugar, a ocho décimas del español, mientras que Stefan Bradl (Honda) quedó en el cuarto puesto y en el quinto culminó Franco Morbidelli (Yamaha).



Detrás, en la sexta colocación, se ubicó Maverick Viñales (Yamaha) mientras que séptimo fue Jack Miller (Ducati), octavo Aleix Espargaró (Aprilia), noveno Pol Espargaró (KTM) y décimo Cal Crutchlow (Honda).

Not how @alexmarquez73 wanted to end his session! 😲



The Spaniard crashes at the final corner, but avoids injury! 💢#AlcanizGP 🏁 pic.twitter.com/bYyB0vB8pR