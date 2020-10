Una voz joven que une las Américas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con su primer single como solista, la artista estadounidense-argentina supera el millón de visualizaciones en YouTube, apuntando al mercado latino internacional.

Con un poderoso mensaje de empoderamiento, Maia Reficco lanzó hace tres semanas “Tuya”, su nuevo sencillo. Una gran anticipación que hoy celebra más de un millón de visualizaciones en YouTube, por parte de sus fans a lo largo y ancho de América Latina, España, Francia y Estados Unidos, quienes acompañaron a la cantante, compositora y actriz argentino-americana, conocida por su papel de Kally en la serie de Nickelodeon “Kally’s Mashup”.

Dirigido por Pogo, Creative Co., el videoclip es una oda a la auto expresión y libertad. La canción co-escrita por Reficco con Iberê Fortes y Lucas Biren, cuenta con todo el sabor y color de los ritmos latinos actuales, anclándose en melodías hipnóticas y voces seductoras, “Tuya” contó con el apoyo de Mosty en la mezcla (Juanes, J Balvin, Karol G y Ximena Sariñana, entre otros) y con la producción de Mango & Nabalez, dúo colombiano reconocido por crear éxitos como “Indeciso” (Reik, J Balvin y Lalo Ebratt) y “Déjate Querer” (Sebastián Yatra, Lalo Ebratt y Yera).

Además, la joven artista fue destacada en la página de “tendencias y sonidos” de Tik Tok con el #tuyachallange y nombrada como la segunda macro influenciadora más importante de TikTok Argentina en el 2020.

“Tuya” es el primer lanzamiento de Maia Reficco con el sello Deep Well Records (Estados Unidos), a cargo del reconocido y galardonado productor musical de “Glee” y “The Prom”, Adam Anders.

Sobre Maia

Nacida en Estados Unidos y mudada a Buenos Aires a sus siete años, desde pequeña cantaba y ejecutaba varios instrumentos. A sus 15 años viaja a Los Ángeles para estudiar música y perfeccionarse en el arte que siempre le apasionó. Su madre, la prestigiosa coach vocal Katie Viqueira, ha sido un apoyo muy importante para la joven que aprendió desde una temprana edad a cuidar su voz, especialmente cuando interpreta música durante largos períodos.

El éxito para Maia llegó a mediados de su adolescencia cuando consiguió el trabajo de sus sueños al ser elegida por el productor ejecutivo Adam Anders (“Glee”, “The Prom”) como la protagonista de la exitosa serie de televisión “Kally’s Mashup” (Nickelodeon Latinoamérica), interpretando en sus dos temporadas a una dulce joven soñando con el estrellato en música pop. Es precisamente donde la versátil cantante afinó su habilidad para hacer música y crecer como intérprete. También fue su madre quien la animó a audicionar para la serie.

En el año 2019 se destacó en un rol protagónico del legendario musical “Evita” en Broadway y luego formó parte del elenco del musical ganador de un premio Pulitzer “Next to Normal”, dirigido por Michael Greif en Kennedy Center.

Con casi una década como cantante profesional inspirada por artistas como Aretha Franklin, Beyoncé, Stevie Wonder, Kali Uchis, Juan Ingaramo, The Jackson 5 y Rosalía, las inclinaciones musicales de Reficco incluyen pop, R&B, trap, urbano y latino, entre otros.

Con el constante propósito de mantenerse creativa y continuar persiguiendo sus sueños, Maia expande su repertorio mientras sus seguidores en redes sociales se incrementan exponencialmente, superando mas de 2.5 millones en Instagram y TikTok combinados.