Viernes 23.10.2020 - Última actualización - 10:43

La provincia de Santa Fe adhirió a la norma nacional sobre riesgos de trabajo que supone litigios más breves.

Aprobado por ambas cámara Es ley la adhesión de la provincia a la ley de ART

Tres años y medio después, la Legislatura sancionó la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.348 "Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo", largamente reclamada por sectores empresariales que cuestionaron la diferencia de costos que tienen con provincias vecinas que rápidamente se pusieron en línea con esa norma.

Este jueves, la Cámara de Diputados juntó 27 votos para votar un dictamen que había elaborado la Comisión de Asuntos Constitucionales tras una larga ronda de consultas que realizó la Comisión de Asuntos Laborales y que habían terminado en tres dictámenes. A la hora de la votación, 8 legisladores pidieron la abstención y otros 8 votaron en contra. Entre las abstenciones estuvieron los justicialistas Leandro Busatto y Ricardo Olivera; todo el bloque de Somos Vida y Familia más Sergio Basile (UCR) y Mónica Peralta (Gen). Lo paradójico es que ninguno de los diputados del oficialismo votó a favor de la norma que impulsó el Poder Ejecutivo.

El Senado enseguida aceptó los cambios de Diputados y dejó sancionada esa adhesión que establece que el convenio entre el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinará que las comisiones médicas jurisdiccionales actuarán en la provincia como instancia prejurisdiccional. Serán ocho las comisiones médicas jurisdiccionales en el territorio y cinco móviles.

El socialista Pablo Farías hizo notar que el cambio votado en 2017 a instancias del gobierno nacional fue continuada por la gestión actual y no dejó de recordar que el propio ministro nacional, Claudio Moroni, vino a la Legislatura a pedir la adhesión. "Es el marco legal vigente, estamos adhiriendo a la ley que cambia el proceso previo a cualquier judicialización" aclaró no dejando de señalar que el anterior Poder Ejecutivo también propició el apoyo. Hizo mención a la diferencia de prima que pagan los empresarios santafesinos por el no acople. "Es una de las pocas cosas en que el Ejecutivo anterior y el actual estuvimos de acuerdo" señaló el ex ministro de Gobierno.