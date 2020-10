En primera persona: donar plasma, la acción solidaria que puede salvar tres vidas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tuve coronavirus, lo superé y decidí donar plasma para poder ayudar a salvar la vida de tres personas que transiten la enfermedad. Así fue la donación, explicada por el médico Adrián Alejandro Monti, Jefe de servicio de hemoterapia del Hospital Orlando Alassia.

“Síntomas”, “miedo”, “hisopado positivo”, “contagio”, “reposo” y “alta médica”, son las únicas cosas en las que pensamos los que padecimos el coronavirus. Algunos tuvimos la suerte de tener algunos síntomas y, con un poco de reposo, volver a la “normalidad” de nuestras vidas. Pero no para todos es lo mismo y, los afortunados que superamos la enfermedad, podemos ayudarlos.

En mi caso, la curiosidad y un post de instagram del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO), fue el inicio de este proceso solidario que puede salvar la vida de tres personas: la donación de plasma.

La previa

Tras haber recibido el alta médica, una tarde me encontraba observando mi instagram y, tras ver un post de CUDAIO, decidí enviar un mensaje de Whatsapp (3424572575) para que me expliquen en qué consistía el proceso.

Luego, una persona del organismo se comunicó conmigo por teléfono y, tras contestar algunas preguntas, me dijo que una médica se iba a contactar en los próximos días para realizar una entrevista.

A los pocos días, la doctora me llamó y me realizó una serie de preguntas, relacionadas a mi caso de coronavirus y mi estado de salud. Me dijo que era apto para hacer la prueba de sangre, pero que había que esperar un poco de tiempo por la cercanía con la fecha de mi alta.

A la semana, vuelve a comunicarse una médica del Hospital Iturraspe y, nuevamente, tras una serie de preguntas, me dice que soy apto para donar plasma y coordinamos la fecha para la extracción de sangre, donde se chequea la existencia de anticuerpos.

Tras sacarme sangre, luego de unos días, me llamaron para decirme que poseía anticuerpos y que podía donar. Finalmente, coordinamos la fecha del proceso y tuve que dirigirme al Hospital Orlando Alassia.

Foto: Emiliano Demarco

La gran máquina, el misterio, los nervios y las ganas de ayudar

A diferencia de una extracción de sangre, para donar plasma te recomiendan ir muy bien alimentado y tomar mucha agua durante las horas previas.

En el camino, todo es dudas y algo de miedo: “¿Cómo será el proceso?”, “¿Qué es lo que hace la gran máquina a la que me conectan?”, “¿Dolerá?”... Pero todo termina cuando llegas al hospital y un profesional te explica, te muestra y te da la seguridad y la tranquilidad de que, al final, donar plasma es algo sencillo y, además, te permite salvar no una, sino hasta tres vidas.

En este caso, nos recibió el médico hematólogo y hemoterapeuta, Adrián Alejandro Monti (MP. n° 3121), Jefe de servicio de hemoterapia del Hospital Orlando Alassia, quien fue el encargado de realizar la extracción y de ser mi acompañante durante los 33 minutos que duró el proceso.

En medio de la extracción, Monti me explicaba: “La donación de plasma de Covid 19 es un procedimiento sencillo, muy parecido a la donación de sangre. El donante va a estar con dos vías colocadas, una en cada brazo. Una va a sacar sangre, a través de una bomba peristáltica y la meterá en el equipo de aféresis, que funciona a través del mecanismo físico de la centrifugación. La máquina va a separar los elementos formes que son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, de los elementos líquidos de la sangre que son el agua y las proteínas, en este caso, los anticuerpos Covid-19”.

“De esta manera, se recolecta el plasma en una de las vías. En este caso, vamos a sacar entre 600 y 650 ml de plasma convaleciente” continúo.

Por otra parte, me comentó: “A medida que saca sangre la máquina, la va reponiendo. Se repone al 100% la volemia, a través de los líquidos fisiológicos que tiene la máquina para volver a insertar el volumen de plasma que pierde el paciente”.

Es decir, de un brazo sale la sangre y en el otro brazo vuelve a ingresar.

Finalmente, aclaró: “El procedimiento va a durar 33 minutos, de acuerdo a lo que indica la máquina. Con la donación se van a salvar tres vidas. Con los 600 ml de plasma que sacamos se van a formar 3 alícuotas de 200 ml y cada una sirve para tratar a un paciente”.

Cada 48 horas y máximo 2 veces por semana

El Dr. Monti explicó que una persona puede donar plasma cada 48 horas, ya que es el tiempo que tarda el plasma en “volverse a formar” dentro de la sangre. Por otra parte, un donante puede hacer el tratamiento un máximo de 2 veces por semana. Previo a cada donación, hay que realizar un test de sangre para comprobar que sigan estando los anticuerpos.

Foto: Emiliano Demarco

Satisfacción

Es la palabra que describe lo que uno siente tras realizar el proceso. No es difícil, te acompañan en todo momento grandes profesionales, aprendés mucho y, lo más importante, se logran salvar tres vidas.