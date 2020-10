https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Toda la plata de la TV la quieren los viejos” Aparecieron afiches contra Boca y River relacionados con su pelea con la AFA

Durante las primeras horas de este viernes aparecieron en Buenos Aires afiches criticando a la dirigencia de River y Boca, en relación a su pelea contra la AFA.

"Dos viejos pícaros sinvergüenzas. Toda la plata de la TV la quieren los viejos", dicen los afiches que tiene las caras de Ameal y D'Onofrio, presidentes de los dos equipos más grandes de Argentina.

Foto: Gentileza

Este hecho se da luego de que ambas instituciones hayan sacado un comunicado criticando a la AFA por las modificaciones del contrato de televisión y el formato del nuevo torneo.

Al respecto, Boca y River criticaron el hecho de no ser consultados sobre los cambios.

El comunicado previo de Boca y River

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes.

Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final".