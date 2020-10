Un viernes para descansar y palpitar el sorteo de la Copa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Galván o Blasi en el fondo es una de las dudas que se estaría planteando Azconzábal para definir el equipo del debut. Se presenta una lista que tiene, en principio, 41 integrantes.

El plantel de Unión tuvo día de descanso este viernes, ya pensando en que se le viene una seguidilla de partidos importante, que arrancará la semana que viene con el encuentro de ida de la Sudamericana y se prolongará por una semana y media en la que tendrá que afrontar cuatro compromisos hasta que, resultado mediante, la copa le dé un respiro de dos semanas en el caso de continuar en carrera, pasando a octavos de final.

Por otro lado, está armada la lista de buena fe que será presentada para esta fase. El Litoral informó que iba a ser de alrededor de 45. Por lo que se pudo saber, estaría en los 41 nombres (se puede anotar hasta 50) y tendrá la chance de hacer modificaciones si es que sigue en carrera.

En cuanto al equipo, se han recuperado algunos jugadores que estaban lesionados y se espera que Azconzábal tenga todo a disposición para armar el equipo para el partido de ida de la semana que viene.

El dispositivo táctico con el que ha venido trabajando es el 4-3-3, aunque esto es muy elástico teniendo en cuenta que Cabrera puede retroceder para ubicarse de volante y así conformar un 4-4-2, sin desechar la posibilidad también de ubicar tres o cinco defensores en el fondo.

Por ejemplo, en el último amistoso probó con Zenón de volante por izquierda. El correntino puede jugar de lateral también, pero cumplió una buena actuación en la zona media y no se descarta que el técnico lo siga trabajando como alternativa más viable para ese puesto.

La gran duda surge en la defensa, porque es muy posible que aparezca Jonathan Galván entre los titulares. La impresión que dejó en el segundo partido ante Newell's fue muy buena y se cree que el técnico va a trabajar con él y con Nani para que integren la zaga central. Si bien Blasi jugó de titular los tres partidos amistosos y siempre, desde que llegó Azconzábal, fue utilizado como central y no como lateral como lo hizo casi siempre con Madelón.

En consecuencia, habría que ir planteando la duda respecto del primer central (Blasi o Galván), mientras que en el medio va a entrar Nery Leyes como volante central, pues el otro día no jugó debido a que fue papá, no había descansado bien y por eso el cuerpo técnico resolvió no arriesgarlo, ni siquiera para jugar el segundo partido. Junto a Leyes, se cree que Cañete y Zenón podrían tener las mejores chances, más allá de que Assis había sido tenido en cuenta para jugar los dos primeros partidos hasta que se lesionó en el primer tiempo ante Central e integró el equipo suplente frente a Newell's.

Parece más claro el panorama arriba. Cabrera, Márquez y Troyansky tienen "comprados los boletos" en la consideración del Vasco para ocupar un lugar entre los once, así que en ese aspecto hay que ir gastando a cuenta de que los mantendrá en el equipo porque es la trilogía que repitió en los amistosos y seguramente en la gran mayoría de los partidos de entrenamiento que realizó en Casasol y en el 15 de Abril.

Este jueves se llevó a cabo una jornada de coordinación en Unión, con vistas al partido de la Sudamericana de la semana que viene, con mucho protocolo a tener en cuenta. Foto: Gentileza Prensa Club Unión

Este sábado a la mañana, el plantel reanudará los entrenamientos en Casasol, ya sin pausas a lo largo de estas dos semanas intensísimas que tendrá Unión. La semana que viene jugará el partido de ida, el fin de semana que viene recibirá a Arsenal en el arranque de la Copa de la Liga Profesional, luego -entresemana- será la revancha por la Sudamericana y el fin de semana siguiente (en quince días), recibirá también a Racing en el 15 de Abril. Cuatro partidos en 10 u 11 días, a lo sumo, como para que la vuelta al fútbol sea bien "violenta" para Unión. Después, siempre que el equipo continúe en la Sudamericana y pase a octavos de final, vendrán dos semanas de descanso copero, aunque se avecinarán los tres partidos consecutivos de visitante que deberá afrontar por el torneo local (en Tucumán ante Atlético, en Sarandí con Arsenal y en el cilindro de Avellaneda frente a Racing). Con la salvedad que, de seguir en carrera, entre los partidos con Arsenal y Racing volverá a jugar por la Sudamericana (ida de octavos) y entre el viaje a Avellaneda a jugar con Racing y la visita de Atlético Tucumán al 15 de Abril para culminar la etapa clasificatoria de la Copa de la Liga, será el partido revancha.

Pero no hay que adelantarse e ir paso por paso. Por lo pronto, lo que se viene es la vuelta oficial con el partido de la Sudamericana y una seguidilla en la que Azconzábal irá evaluando partido a partido para definir con qué jugará. Más allá de que dijo que Unión tiene que afrontar cada partido al 100 por ciento, está claro que si arma un equipo titular será para disputar los encuentros de la Sudamericana y que, al menos contra Arsenal, producirá algunas modificaciones y seguramente conformará un mix para que algunos -o casi todos- los titulares lleguen lo más descansado posible al partido revancha.

La reserva no juega con Patronato

Estaba programado para este sábado un encuentro amistoso entre Patronato de Paraná y la reserva de Unión, pero el mismo ha sido suspendido.

El motivo es la falta de los permisos interprovinciales para pasar de Santa Fe a Entre Ríos, lo cuál motivó que la dirigencia de Unión resolviera comunicarse con la de Patronato para suspender el partido.