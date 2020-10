https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 23.10.2020 - Última actualización - 13:24

12:12

El primer partido es en Santa Fe y la revancha siete días después en Guayaquil. En Emelec jugó Azconzábal, actual entrenador tatengue. El vencedor de este choque se medirá con el ganador de Melgar de Perú contra Bahía de Brasil.

Se sortearon los 16avos de final Copa Sudamericana: Unión enfrentará a Emelec de Ecuador la próxima semana El primer partido es en Santa Fe y la revancha siete días después en Guayaquil. En Emelec jugó Azconzábal, actual entrenador tatengue. El vencedor de este choque se medirá con el ganador de Melgar de Perú contra Bahía de Brasil. El primer partido es en Santa Fe y la revancha siete días después en Guayaquil. En Emelec jugó Azconzábal, actual entrenador tatengue. El vencedor de este choque se medirá con el ganador de Melgar de Perú contra Bahía de Brasil.

Unión ya tiene rival para su choque de segunda fase de la Sudamericana: será Emelec de Ecuador, equipo que en la primera fase le ganó los dos partidos a Blooming de Bolivia, 3 a 0 en condición de visitante y 2 a 0 en Guayaquil. En caso de superar esta fase, le tocará contra el ganador de Melgar de Perú con Bahía de Brasil. Además, se asegura de definir siempre de local hasta la final en caso de ir superando instancias.

En el sorteo que se llevó a cabo este viernes al mediodía en Luque, sede de la Conmebol en Paraguay, las tres primeras bolillas fueron de equipos argentinos. Fue así que Independiente -el primero en salir- le tocó enfrentar a Atlético Tucumán y enseguida salió la de Unión, siendo Emelec el equipo que le tocó en suerte como rival.

Este hecho es importante, porque ubica a Unión, en caso de seguir, en una posición ventajosa para los próximos partidos. Así como le tocó definir de visitante ante Mineiro y le tocará ahora ante Emelec, tendrá, en caso de seguir en carrera, una ventaja sobre la gran mayoría de los equipos que conformarían el cuadro de octavos de final.

Ahí jugó Azconzábal

Una particularidad que tiene este enfrentamiento entre Unión y Emelec, es que el técnico tatengue, Juan Manuel Azconzábal jugó allí en el año 2004. No fue un buen torneo para Emelec y el Vasco disputó 11 partidos en aquella temporada.

La otra particularidad es que Ismael Rescalvo, el entrenador actual de Emelec, fue el técnico de Independiente del Valle el año pasado cuando eliminó a Unión en la definición por penales en Quito. Luego, Rescalvo fue reemplazado por Ramírez, que fue el técnico que lo sacó campeón de este torneo.

375 Mil

Dólares es lo que Unión deberá percibir por jugar esta segunda fase de la Sudamericana, que se suma a los 300.000 ya obtenidos por disputar la primera fase. En caso de superar esta instancia, el premio será de 500.000 dólares más.

Un club con historia

Emelec es uno de los principales equipos de Ecuador, ubicado en el llano (Guayaquil), con lo cuál Unión no tendrá el inconveniente de la altura con el que debió penar el año pasado cuando viajó a ese mismo país para enfrentar a Independiente del Valle.

Emelec jugó 28 copas Libertadores y 8 Copas Sudamericana, además de haber disputado 2 Mercosur y 4 Merconorte (fue subcampeón) y de haber logrado 19 títulos nacionales en su país.

¿Cómo fue el sorteo?

Los 10 equipos provenientes de la CONMEBOL Libertadores, más los 6 equipos de mejor performance de la primera fase de la Sudamericana fueron ubicados en el bolillero 1, en tanto que los 16 equipos restantes clasificados de la primera fase de la Sudamericana, entre los que se encontraba Unión, fueron al bolillero 2.

De ese bolillero, el 2, se extrajeron las 16 bolillas que fueron conformando las llaves O1 al O16. Inmediatamente al sorteo de cada bolilla del bolillero 2, se sortearon las del bolillero 1 para completar cada una de las dieciseis llaves de esta instancia para definir los cruces de segunda fase.

La localía en el primer partido corresponde, como se sabe, a los equipos provenientes del bolillero 2. En esta fase, recordemos, podían enfrentarse equipos provenientes de la misma Asociación Miembro.

​

Los cruces fueron cerrados uno a uno, es decir, se sortearon las dos bolillas para la definición del cruce O1 para después pasar para el próximo cruce y así sucesivamente. Para las fases siguientes, y hasta la semifinal inclusive, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración que cada equipo obtuvo en el orden de ubicación de sus llaves en el sorteo.

Emelec vs. equipos argentinos

En total disputó 26 partidos, tanto en Copa Libertadores como Sudamericana

6 encuentros ganados, 6 empatados y 14 perdidos

Consiguió 24/78 puntos con un 30,76% de efectividad

River, Racing y Boca ante los brasileños

Boca se medirá ante Inter de Porto Alegre y River lo hará ante Paranaense en los octavos de final de la Copa Libertadores, a la vez que Racing jugará ante Flamengo, el último campeón.

Así quedaron conformados los cruces de octavos: Guaraní (Paraguay) vs Gremio (Brasil); Independiente del Valle (Ecuador) vs Nacional de Montevideo (Uruguay); Delfín (Ecuador) vs Palmeiras (Brasil); Internacional (Brasil) vs Boca Juniors (Argentina); Racing (Argentina) vs Flamengo (Brasil); Libertad (Paraguay) vs Jorge Wilstermann (Bolivia); Atlético Paranaense (Brasil) vs River Plate (Argentina); Santos (Brasil) vs Liga de Quito (Ecuador).