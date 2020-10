Trump anunció un acuerdo entre Israel y Sudán

«El presidente @realDonaldTrump ha anunciado que Sudán e Israel han acordado la normalización de las relaciones, otro paso importante hacia la construcción de la paz en el Medio Oriente con otra nación que se une a los Acuerdos de Abraham», dijo en Twitter el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere.

No está claro si el acuerdo establece relaciones diplomáticas plenas entre las dos naciones.

Su anuncio se produjo poco después de que la Casa Blanca dijera que había informado al Congreso de su intención de eliminar a Sudán de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. La rescisión de la designación de 27 años se consideró ampliamente vinculada al acuerdo con Israel, a pesar del deseo de Jartum de mantener los temas separados.

President @realDonaldTrump: "We take a major stride toward a future in which people of all faiths and backgrounds live together in peace and prosperity." Read today's historical joint statement of the United States, Sudan, and Israel: https://t.co/mW4UPuVq8d. pic.twitter.com/XGgJuTYrT9