Andrés de York pidió a Ghislaine Maxwell datos de la mujer que lo acusa de abuso

Según documentos desclasificados, Andrés de Inglaterra escribió a Ghislaine Maxwell, a quien se acusa de captar menores para Epstein, con el objetivo de hacerle "preguntas muy concretas" sobre Virginia Roberts Giuffre, supuesta víctima del príncipe.

Hay nuevos documentos sobre el caso Epstein a falta de pocos meses para que empiece el juicio contra Ghislaine Maxwell. Que vuelven a implicar al príncipe Andrés de Inglaterra, porque muestran que escribió a Maxwell pidiendo información sobre la mujer que le acusa, Virginia Roberts Giuffre.

Hay nuevos documentos sobre el caso Epstein a falta de pocos meses para que empiece el juicio contra Ghislaine Maxwell. Que vuelven a implicar al príncipe Andrés de Inglaterra, porque muestran que escribió a Maxwell pidiendo información sobre la mujer que le acusa, Virginia Roberts Giuffre.

Giuffre (de soltera Roberts), ha declarado que fue captada por Maxwell en su juventud para ser una de las 'esclavas sexuales' de Jeffrey Epstein, un período en el que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones. Tanto Maxwell como el duque de York, han negado las acusaciones, y el royal sostiene que no conoce de nada a Giuffre.

Maxwell se encuentra actualmente en prisión preventiva en Estados Unidos, por sus lazos con el financiero fallecido Jeffrey Epstein, pederasta convicto. A Maxwell se le acusa de captar a chicas de incluso 14 años para que Epstein abusase de ellas, entre 1994 y 1997. Y del delito de falso testimonio al negar cualquier conocimiento de esos abusos en su declaración de 2016. Maxwell niega los hechos de los que se le acusa.

Los documentos se han desclasificado ayer en un tribunal federal neoyoruquino por orden de la jueza del Distrito Loretta Preska, después de que los abogados de Maxwell perdiesen la batalla legal para impedir que viesen la luz. Entre esos documentos, está el hecho de que el príncipe Andrés escribió a la socialite británica para obtener información sobre Giuffre, que le acusaba de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando Giuffre todavía era menor de edad. Giuffre afima que la primera vez que la obligaron a acostarse con el duque de York tenía 17 años, por debajo de la edad de consentimiento en parte de los Estados Unidos.

La transcripción publicada corresponde al testimonio ante un tribunal que Maxwell realizó en 2016, durante el juicio por difamación que la enfrentó a Giuffre. Aquel caso se resolvió en un acuerdo extrajudicial en 2017. El periódico The Times ha encontrado en la transcripción la revelación de que Maxwell escribió al duque de York en 2015, el día después de que la socia de Epstein enviase un comunicado de prensa negando haber ayudado a Epstein tanto a abusar de Giuffre como a prostituirla.

Maxwell escribió un correo a Andrés: "Tengo cierta información. Llámame cuando tengas un rato", a lo que el royal contestó: "Dime cuándo podemos hablar. Tengo que hacerte preguntas muy concretas sobre Virginia Roberts". A la pregunta del tribunal sobre el contenido de esa conversación telefónica posterior, , Maxwell dijo: "Sólo sobre lo mentirosa que es", añadiendo que el duque había dicho lo mismo: "Qué mentirosa es".

Giuffre afirma que Epstein la llevó a Londres para que conociese al príncipe en el club Tramp en 2001, antes de llevarla a la casa londinense de Maxwell, donde la obligaron a acostarse con Andrés. En su testimonio de 2016, Maxwell reconocía que Andrés había estado en su casa de Mayfair, pero negó la parte sexual. Le dijo a la abogada: "Afirmo que todo lo que su ridícula y absurda historia sobre lo que pasó en mi casa es una mentira obvia de principio a fin. Ella dice que lo que pasó sucedió en mi baño en Londres. Lo que describe simplemente no es posible".

Maxwell También declaró que no recordaba si Giuffre se había quedado en su casa, ni si había estado presente en la cena que celebraron Maxwell, Epstein y Andrés, ni si ella personalmente había llevado a Giuffre de compras para prepararla para conocer al príncipe. "No recuerdo nada de eso y dudo que haya sucedido", declaraba Maxwell. "Ha tejido tal red de mentiras que es imposible desentrañarla, decir qué es verdad o qué no.... De hecho, ni siquiera me acordría de ella en absoluto salvo por las mentiras que ha vertido sobre esta situación".

También se mostró escéptica sobre la fotografía que abre este artículo, que muestra a Andrés rodeando la cintura de Giuffre con el brazo mientras Maxwell posa al fondo. Una foto que se habría sacado en casa de Maxwell a la vuelta del Tramp. El príncipe ha dicho que esa noche se encontraba con su hija, la princesa Beatriz de York, en una pizzería en Woking [a 40 kilómetros de Londres].

De la declaración de Maxwell: "No podemos decir de verdad que esa foto... No sé si es... Una foto real o no". También delcaró que la casa que sale en la foto le resultaba familiar, pero añadió: "[Giuffre] describió que las cosas que pasaron en mi baño fueron en la bañera. Esa bañera es demasiado pequeña para cualquier tipo de actividad, sea la que sea". En su declaración dice no recordar si Andrés se quedó a solas con Giuffre y, cuando le preguntaron si Andrés le había dicho a Maxwell alguna vez si había mantenido relaciones sexuales con la adolescente, Maxwell respondió: "No, no lo hizo".

Maxwell reconoció que el royal había sido un invitado en el retiro que Epstein tenía en una de las Islas Virgenes de Estados Unidos, Little St James, afirmando que ella había estado presente allí durante esa visita. Añadió, sin embargo, que no sabía si Giuffre había estado presente, y declaró bajo juramento que "yo nunca, jamás, en ningún sitio, le he pedido a Virginia Roberts o cómo se llame ahora, que se acostase con alguien".

Giuffre también afirma que Maxwell y Epstein le regalaron al príncipe un guiñol del propio Andrés, parecido a los que salían en el programa sarítico Spitting Image, que Andrés habría utilizado para sobar a Giuffre y otras mujeres. Maxwell negó la compra del guiñol, pero declaró que había "una caricatura [de Andrés]... en casa de Jeffrey". También dijo: Nunca he visto a nadie mantener relaciones sexuales con Jeffrey, jamás... Nunca he visto a Jeffrey mantener comportamientos inapropiados con menores. Nunca... he participado en ningún tipo de acto con Virginia y Jeffrey. Y, para que conste en acta, ella es una mentirosa redomada". Cuando la abogada de Giuffre le citó el atestado policial que indicaba que al menos 30 menores habían estado presentes en las propiedades de Epstein, Maxwell respondió: "No conté el número de chicas y he leído el informe policial".

The Times indica que todas las referencias al príncipe Andrés fueron borradas en el testimonio que ha visto la luz. El Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos respaldó a la jueza Loretta Preska y ordenó que el testimonio se publicase, pero que los nombres de terceros se omitiesen de la transcripción. La presencia del duque de York se ha deducido, sin embargo, gracias al índice alfabético del documento. El duque, sobre el que aún no pesa cargo alguno, habría declinado comentar el informe.

En otra parte del testimonio, a Maxwell se le pregunta por su relación personal con Epstein, muerto en prisión en agosto de 2019 antes de ser juzgado por delitos de explotación sexual y proxenetismo. Cuando le preguntaron si alguna vez había sido su pareja, ella respondió: "Es una pregunta complicada. Ha habido veces en las que me he considerado su novia... A principios de los 90, seguramente".

Epstein contrató a Maxwell para ayudarle a gestionar sus propiedades, con un sueldo de "entre 100.000 y 200.000 dólares". Maxwell señaló que Epstein le había ayudado a comprar un palacete en el Upper East Side neoyorquino que supuestamente habría vendido más tarde por unos 15 millones de dólares. Cuando le preguntaron por qué había seguido al lado de Epstein tras su paso por prisión en 2008 por intentar contratar los servicios sexuales de una menor, Maxwell declaró: "Soy una persona muy leal y Jeffrey se portó muy bien conmigo tras la muerte de mi padre, y creo que hay que hay que ser una buena amiga en los peores momentos de los demás".

The Times señala que, durante las siete horas de interrogatorio con Sigrid McCawley (abogada de Giuffre) sobre su implicación en los crímenes de Epstein, Maxwell mostró un temperamento volátil: con gritos, insultos, golpes en la mesa y diciendo que las acusaciones eran "una sarta de mentiras gigantes, gordas, asquerosas y viles". La respuesta de McCarlwy: "Voy a constatar en acta que la señora Maxwell se ha liado a golpes, tan duros como inadecuados, contra la mesa de nuestro despacho. Le voy a pedir que respire hondo y se calme".

Maxwell también regutó la declaración de Giuffre de que se conocieron por primera vez en los 90, cuando la adolescente tenía 15 años, y trabajaba como masajista del resort de Trump en Florida, Mar-a-Lago. Maxwell dijo que Giuffre tenía 17 años, mientras golpeaba de nuevo la mesa y afirmaba: "Es una patraña, una mentira que os habéis inventado entre todos para que la historia sea más emocionante... Es obivamente, es manifiestamente, es absoluta y totalmente mentira".

La publicación de las 418 páginas del testimonio de Maxwell de 2016 llega tras una extensa batalla legal iniciada por el periódico Miami Herald. La orden de que la transcripción viese la luz llegó tras dos autos previos, de sendos juzgados, a favor de la petición de Maxwell de que no se publicase su testimonio. David Boies, abogado de un grupo de las supuestas víctimas de Epstein, afirmó que esta transcripción "es sólo una pequeña parte... El resto de pruebas dejarán claro por qué la señora Maxwell y el resto de personas que fueron cómplices de Epstein se han esforzado tanto en echar tierra sobre el asunto. Como asevera nuestra clienta, Virginia Giuffre, no actuaron en solitario".