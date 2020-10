Adelaida Goldman: "El virus ataca el sistema nervioso y provoca que pacientes se dejen morir"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La médica atendió a pacientes de Covid del Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres, en Neuquén. "Eso es lo que vimos acá", dijo.

La médica del Sistema Público de Salud, Adelaida Goldman, acompañó durante quince días la los adultos mayores que en gran parte se recuperaron de Covid-19, en el Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres, donde observó que más que la afección respiratoria, el virus les afectaba el sistema nervioso.

Goldman quien permanece en el Hogar de Ancianos junto a su hijo, también médico, para atender los 35 casos de coronavirus, señaló cada vez hay más bibliografía y estudios que dan cuenta cómo ataca el coronavirus al sistema nervioso. Dijo que sobre el virus de lo que más se habla es de la afección sobre el sistema respiratorio. De los pacientes que no pueden respirar o que no se sabe que no lo pueden hacer y que tienen hipoxia silenciosa. Es decir, que se van quedando sin oxígeno pero sin tener tantos síntomas de ese faltante.

“El síntoma más frecuente es la anosmia, que es la falta del olfato. Eso no es un problema, el tema es que a través del nervio olfatorio hace como una autopista. El virus entra al sistema nervioso y, en los viejitos o en los pacientes con predisposición, les ataca el sistema nervioso”, explicó Goldman en declaraciones a medios regionales.

La médica indicó que lo que sucede ante en estos casos es que el paciente deja de responder a los estímulos, no tiene ganas, no come, se siente fatigado, se siente deprimido y eso es lo que empeora el resto de los cuadros. “Eso es lo que vimos acá. Abuelitos que, sin tener afección respiratoria, no querían comer y se dejaban, prácticamente morir. Por eso es muy importante, y fue como fundamental cómo salieron adelante. Es parte de la sobrevida que tenemos, que no se condice con la de otros lugares”, agregó.

Lo que hicieron los voluntarios con los pacientes fue levantar a los ancianos que estaban en la cama y usar estrategias para alimentar a los que no comían. "No solo con la voluntad sino con los conocimientos, tratemos mejor a los pacientes y que les vaya mejor”, contó la doctora. La médica estimó que “es muy probable que si estos abuelitos hubiesen estado internados no hubieran tenido la misma sobrevida que cuando lo dejamos en el lugar, atendidos y en las mimas condiciones terapéuticas que necesitan”.

“La gravedad estaba en este deterioro neurológico que tenían. Ya no es una línea de investigación, no es una construcción teórica, sino que hay evidencia de que el sistema nervioso se ve afectado por el virus. Cómo esa afección le genera una incapacidad para mantener sus cuerpos y sus estados fisiológicos que le permiten ir saliendo”, aseguró.

Por otro lado, Goldman dijo que hay mayor incidencia de ACV en pacientes con Covid. Se da justamente por “esta afinidad que tiene el virus de entrar a través del bulbo olfatorio al sistema nervioso y generar esta invasividad que produce esta lesión. Esta lesión es la que hace que muchos, a pesar de que no tengan una afección respiratoria, se empeoren, se graven y mueran”. Goldman agregó: “Los que quedan, los que van superando, los que empiezan a comer, los que empiezan a volver a sonreír, los que empiezan a caminar, nos inyectan de actitud positiva como para transitar la última etapa que nos queda”.