https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 23.10.2020 - Última actualización - 20:50

20:49

Por medio de la Disposición 1056/2020 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández oficializó la creación del Certificado de Pre-Identificación (CPI).

Boletín Oficial RENAPER: se oficializó la creación del Certificado de Pre-Identificación para indocumentados Por medio de la Disposición 1056/2020 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández oficializó la creación del Certificado de Pre-Identificación (CPI). Por medio de la Disposición 1056/2020 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández oficializó la creación del Certificado de Pre-Identificación (CPI).

De acuerdo con la Disposición que lleva la firma del Director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Rodríguez, el Certificado de Pre-Identificación está destinado a "todas aquellas personas que hubieran nacido en territorio argentino, y que carezcan del Documento Nacional de Identidad por no contar con el Acta de Nacimiento".

En su artículo 2 se aclara que el Certificado de Pre-Identifcación "no tendrá la validez del Documento Nacional de Identidad a ningún efecto, ni otorgará derecho a la expedición del mismo". Asimismo, tendrá una validez de 6 meses, renovables, contados a partir del día de su emisión.

Durante el acto de presentación del CPI celebrado ayer en Casa Rosada, Fernández aseguró que es "imperdonable que un Estado por no tener registrada a una madre y no darle documento, haga padecer a ella y a sus hijos" y dijo que en la Argentina hay muchos ciudadanos que, "por no estar registrados, son gente desconocida en el país donde nacieron y viven".