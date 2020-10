https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 24 de octubre de 1985 (hoy hace 35 años), Argentinos Juniors, de la mano del "Piojo" Yudica, obtenía la Copa Libertadores de América al derrotar a través de penales a América de Cali, luego de igualar 1-1 el cotejo jugado en Asunción del Paraguay.

De memoria. El equipo de Argentinos Juniors que ganó la Libertadores hace 35 años ante América de Cali: Olguín, Domenech, Pavoni, Vidallé, Villalba y Batista; Castro, Videla, Borghi, Commisso y Ereros. El "Pepe" Castro no duda: "Ese Argentinos estuvo entre los mejores equipos de la Argentina". Crédito: Archivo

José "Pepe" Castro, histórico wing derecho del Argentinos Juniors campeón de la Copa Libertadores 1985, evocó la conquista lograda hace 35 años y resaltó que esa formación de La Paternal que se abrazó a la gloria sudamericana "estuvo entre los mejores equipos" de la historia del fútbol argentino.

El jueves 24 de octubre de ese año, en Asunción, el equipo del DT José "Piojo" Yudica obtuvo el título continental, tras superar en los tiros desde el punto penal (5-4) a América de Cali, luego de que el encuentro finalizara empatado 1-1, al cabo de 120 minutos (90 reglamentarios y 30 de alargue).

"No me quiero equivocar pero ese Argentinos estuvo, quizás, entre los mejores equipos de la historia en la Argentina, con Huracán del '73 o Estudiantes del '82, tal vez", arriesgó Castro, quien surgió futbolísticamente en Vélez, club en el que debutó en Primera en 1975, y que pasó por Unión, desde 1988 hasta 1990.

Fiel a su estilo, incisivo como cuando jugaba por la raya intentando desequilibrar con su gambeta o velocidad, Castro dejó otra sentencia que enaltece la conquista del equipo de La Paternal: "Fuimos campeones sin jugar de locales, prácticamente", evocó.

Es que, por aquellos años, el estadio de la avenida Álvarez Jonte y Boyacá estaba siendo remodelado y Argentinos hizo de local en cancha de Ferro o en Vélez, según la ocasión.

Duro camino

Precisamente, el Ferro de Carlos Griguol fue el principal rival que tuvo el entonces equipo de Yudica, al que enfrentó por el grupo I, junto a los brasileños Fluminense y Vasco da Gama. "Arrancamos con el pie izquierdo. Perdimos con Ferro en cancha de Vélez (0-1), pero por suerte nos recuperamos rápido", contó Castro, hoy con 65 años.

En el segundo partido, Argentinos venció en Río de Janeiro a Vasco da Gama (2-1). "Con Vasco dimos una muestra cabal de lo que podíamos desarrollar como equipo. Ese día (2 de agosto) nos quedó la sensación de que podíamos pelear hasta el final", expresó Castro, quien convirtió el segundo gol del "Bicho" en ese partido.

Como los dos equipos argentinos habían empatado la primera posición del grupo A, con 9 puntos, se hizo necesario recurrir a un encuentro desempate en cancha de Vélez para dirimir el clasificado a la segunda ronda. Hubo un triunfo 3-1, con dos goles de Claudio Borghi y otro de Carlos Ereros.

Una vibrante igualdad 2-2 con Independiente y un empate 1-1 con Blooming, en Bolivia, dejaron bien parado al equipo del "Piojo" Yudica, que debió extremarse al máximo para doblegar al elenco de Santa Cruz de la Sierra, al que superó 1-0, con gol sobre la hora del mendocino Mario "Panza" Videla.

Un 2-0 de Independiente sobre el equipo boliviano dejó con mejor diferencia de gol al "Rojo" de José Omar Pastoriza, de cara a ese enfrentamiento decisivo entre los dos equipos nacionales, en Avellaneda.

Argentinos se adelantó con los goles de Videla (de penal) y Castro; mientras José Percudani descontó para Independiente. Y sobre los 44 minutos del segundo tiempo, el entonces árbitro Carlos Espósito sancionó una discutida mano en el área de José Pavoni, tras un tiro de Néstor Clausen.

"No tengo dudas de que si la situación se daba en el otra área, Espósito no cobraba penal, ni loco. La influencia de Julio Grondona con Independiente, siendo presidente de AFA era muy fuerte por esos días", arremetió Castro. El tiro recto de Claudio Marangoni fue detenido por Enrique Vidallé y así Argentinos garantizó la victoria 2-1, para instalarse en la final sudamericana.

Final interminable

En la definición aguardaba América de Cali, que tenía en sus filas a los argentinos Julio César Falcioni y Ricardo Gareca, al paraguayo Roberto Cabañas (luego pasó por Boca) y al delantero Willington Ortiz, la máxima figura colombiana por aquellos días.

El jueves 17 de octubre, en cancha de River, Argentinos alcanzó una exigua diferencia 1-0, a través de una conquista de Emilio Commisso. Cinco días más tarde, en el estadio Pascual Guerrero, el elenco colombiano logró la victoria 1-0 (gol de Ortiz), que llevó la serie a un tercer partido, en Paraguay.

"En la revancha en Colombia me rompí todo. Traté de aguantar hasta el final, pero el dolor era grande. Y tuvimos la desgracia de que Carlos (Ereros), el otro puntero, también se lesionó", recordó Castro, quien advirtió el "panorama complicado" que le tocaba al DT Yudica para "armar el ataque" en el encuentro del jueves 24 en el Defensores del Chaco.

"El 'Piojo' (Yudica), un tipo sabio, lo puso a Jorge Olguín en la mitad de la cancha; lo ubicó a Renato Corsi como una suerte de mediapunta y Claudio Borghi (jugó en Unión en 1990) fue el más adelantado. Así jugamos", narró el puntero derecho que supo vestir la camiseta del seleccionado argentino, con César Menotti como DT (1979).

Commisso adelantó a Argentinos (Pt. 37m.), mientras Gareca estableció la igualdad para América (Pt. 41m.). No hubo modificaciones en el tanteador hasta el tiempo suplementario y, entonces, la Libertadores debió definirse por los tiros desde los 12 pasos.

La institución de La Paternal mostró eficacia perfecta con las conversiones de Olguín, Batista, Pavoni, Borghi y Videla, mientras que Anthony De Ávila (ex delantero de Unión) no pudo con Vidallé y así el 5-4 garantizó el triunfo del equipo argentino.

A la hora de reconocer a un jugador de ese grupo que integró, Castro no dudó en señalar al "Panza" Videla, de quien dijo que "fue un jugador clave, más allá del penal que convirtió, y al que muchos hinchas no reconocen porque no surgió en el club. A veces, en Argentinos se dan ese tipo de situaciones", cuestionó.