Emelec y Arsenal: tres partidos que están a la vuelta de la esquina

Mientras la pelota se prepara para rodar en el 15 de Abril, se esperan las novedades de la venta de Brítez: ahora parece un hecho que no va a Lanús sino a Defensa y Justicia, el club de Bragarnik.

Recibida la noticia del rival (Emelec), del día (jueves que viene a las 7 y cuarto de la tarde en el 15 de Abril) y también del debut en la Copa de la Liga Profesional (domingo que viene a las 2 de la tarde en el 15 de Abril contra Arsenal), ya Unión tiene los elementos que necesita para comenzar a armar su periplo que va a incluir no solamente la realización de 4 partidos en 10 u 11 días (sólo resta saber en qué día lo van a programar con Racing por la segunda fecha, aunque debiera ser domingo 8 o lunes 9) sino también un viaje a Guayaquil para definir la llave con Emelec.

También, por otra parte, se esperan las novedades inminentes que se van a producir con la salida de Emanuel Brítez de Rosario Central, ya que prácticamente está descartada la chance de que juegue en Lanús, club que estaba dispuesto a pagar entre 500 y 600 mil dólares (es lo que se estaba negociando) por el 50 por ciento que le pertenece a la institución rosarina.

Por lo que pudo averiguar El Litoral, el problema surgió porque Lanús no acepta quedarse con la obligación de comprar la otra mitad del pase en menos de un año, algo que Central le iba a transferir.

En esta parte de la historia también entra Unión, porque el otro 50 por ciento dicen que se debe negociar con Unión cuando, en realidad, el club informó en su momento que se había transferido el 100 por ciento del pase del defensor.

¿Cuál es la alternativa que surge?, la de Defensa y Justicia. Es una opción concreta que se podría cerrar en la semana que se inicia, teniendo en cuenta que el libro de pases cerrará en menos de siete días ante el inminente inicio de la temporada.

Existe también la chance de que se pueda ir a jugar a Brasil o a Chile porque se abrirá también allí el libro de pases, pero la idea es no arriesgarse a algo que no es seguro. Por lo tanto, desde el entorno del jugador se apuesta a que Defensa y Justicia sería una buena opción para que Brítez siga allí su carrera, en el equipo que dirige Hernán Crespo y en el que está Gustavo Nepote, ex entrenador de arqueros de Unión, cumpliendo esa función.

La dirigencia de Rosario Central había prometido que el dinero que llegue por la salida de Brítez, iba a ir directamente para pagar lo que le debe a Unión. O al menos empezar a achicar la deuda provocada por las compras de Zabala, Brítez y Damián Martínez, esta última a principios de este año.

Respecto de Emelec, en Unión saben que no les tocó ni el más difícil ni tampoco el más accesible, pero reconocen algo: se trata de un grande. Si nos remitimos a las pruebas, Emelec jugó 28 Copas Libertadores y 8 Sudamericana, razones suficientes para suponer que se trata de un rival duro más allá de que no está pasando por un buen momento desde lo deportivo en el torneo ecuatoriano.

El plantel se entrenó este sábado por la mañana luego del descanso que le otorgó Azconzábal a sus jugadores y las prácticas continuarán este domingo, lunes, martes y miércoles, día en el que se concentrará para esperar el compromiso del próximo jueves en Santa Fe.