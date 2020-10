Hamilton se quedó con la pole en Portugal

Lewis Hamilton (Mercedes) logró este sábado quedarse con la pole en el Autódromo Internacional do Algarve, sede del Gran Premio de Portugal en el marco de la duodécima fecha del Mundial de la Fórmula 1, la número 97 de su carrera.



El británico obtuvo un tiempo de 1m16s652 y doblegó a su compañero de equipo Valtteri Bottas (Mercedes).



Detrás quedaron Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Pérez (Racing Point) y Alexander Albon (Red Bull).

A rapid final run, and a 9️⃣7️⃣th pole for @LewisHamilton 💪



The moment he put it on pole at @AIAPortimao 👏#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/kgZtq2431b