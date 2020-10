https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 24.10.2020 - Última actualización - 15:58

15:56

La pandemia en el mundo

Preocupa a la OMS noticias falsas de Brasil sobre vacunas de coronavirus y pide no politizarlas

El organismo internacional hizo un expreso pedido al gobierno brasileño para que no se politice la discusión sobre si sirve o no alguno de los antivirus que están en etapas de pruebas. Bolsonaro menospreció públicamente a la Coronavac de China.

Joao Doria, gobernador del estado de San Pablo. Está abiertamente enfrentado al presidente Jair Bolsonaro por el tema de la vacuna china. Crédito: Captura digital



La guerra que libran el gobierno brasileño y la oposición en torno a la vacuna contra el coronavirus generó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera un enfático llamamiento para tomar medidas contra la proliferación de fake news (noticias falsas). En plena confrontación entre el presidente Jair Bolsonaro y la oposición, la médica y directora de la OMS, Mariángela Simao (de nacionalidad brasileña), recomendó a los países que "actúen para neutralizar el impacto del movimiento antivacuna, que pone en duda su eficacia y afectan la confianza en ella". "Los gobiernos tienen que actuar para contrabalancear el impacto de las fake news", sostuvo en una entrevista con una radio de San Pablo. Simao agregó que "se le debe explicar al público que cuando una vacuna es aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria brasileña (Anvisa), ésta tiene validez sin que importe su país de origen". "La politización no es algo bueno, es importante que la población sea adecuadamente informada a partir de evidencias científicas y no con posiciones geopolíticas o político-partidarias", remarcó. La recomendación ocurre en momentos en que las usinas de noticias falsas sobre la vacuna han ganado importante espacio en las redes sociales coincidiendo con la prédica de Bolsonaro y sus simpatizantes tanto contra la vacuna china como contra la obligatoriedad de la inmunización. Cruces verbales Bolsonaro dijo que el opositor gobernador de San Pablo, Joao Doria, es "un aprendiz de dictador", que quiere obligar a los ciudadanos a colocarse la vacuna china Coronavac. "Mientras yo sea presidente de la República no va a ser de esa forma que se aplicará la vacuna, estamos en democracia, en libertad, aquí nadie va a obligar a nadie a que tome la vacuna", disparó el mandatario ultraderechista. Doria no esquivó la embestida y calificó al presidente como un "notorio negacionista, que tiene la obsesión por convertir a la vacuna china en un tema político-electoral", con vistas a los comicios municipales del 15 de noviembre próximo y los presidenciales de 2022. El gobierno paulista y el laboratorio privado chino Sinovac firmaron un contrato para desarrollar la vacuna Coronavac, la que ya fue testeada en nueve mil voluntarios de San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Paraná y otros estados bajo la supervisión del Instituto Butantan. Su director, Dimas Covas, acusó a las autoridades de la agencia Anvisa, dependiente del gobierno federal, de haber atrasado la autorización para que San Pablo importe de China los insumos necesarios para producir la vacuna Coronavac, lo que va a causar una demora en el inicio de una eventual campaña de inmunización. EE.UU.: prevén 385.000 muertos para febrero Estados Unidos registró un nuevo pico máximo de la pandemia de coronavirus con 83.010 casos de coronavirus y 856 muertes en las últimas veinticuatro horas, en medio del tercer repunte de la enfermedad. Paralelamente, un modelo estadístico predice más de 385.000 muertes por el virus para el 1º de febrero. Las cifras correspondientes al día anterior elevan a más de 8,4 millones el total de casos y a más de 223.000 el de muertes por el coronavirus desde el inicio del brote en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, el modelo estadístico de evolución de la enfermedad más consultado de Estados Unidos predice ahora que las muertes en el país lleguen a 385.611 para febrero de 2021, o sea más de 100.000 decesos adicionales en tres meses. El Instituto de Estadísticas y Evaluación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (IHME), que elabora el modelo estadístico, dijo que los contagios y ahora también las muertes diarias están en aumento en Estados Unidos. "La semana pasada, el incremento de los casos diarios se volvió mucho más evidente, y por primer vez desde principios de agosto, las muertes diarias también empezaron a aumentar", dijo el IHME en su última actualización. "Creemos que el incremento otoño/invierno ya comenzó, aunque estemos varias semanas por detrás del enorme incremento de Europa", agregó el instituto. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

