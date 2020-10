Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin protocolo

UN LECTOR

"En el informativo de las 13 hs, por Telefe, me espantó el reclamo de la ley de prioridad ¡ningún protocolo!, sin guardar espacio entre las personas y nadie con barbijo. ¿Cómo las autoridades permiten eso?".

Hematólogos

RAMÓN CASTRO

"¿Quisiera saber por qué los hematólogos en lugar de cobrar una orden médica de Iapos, como todos los otros médicos, cobran 2 órdenes médicas más la suma de $ 200? ¿Quién controla esto?".

Aperturas peligrosas

AMALIA ISSA

"Estoy en desacuerdo con que abran los locales gastronómicos. ¡Tanto que las autoridades hablan de que no se hagan reuniones de familia, para evitar la propagación del virus!, pero no es eso lo que lo provoca, sino las juntadas de amigos y amigas, en bares y demás. He visto bares llenos, sin protocolo de nada, sin barbijos, sin distancia, nada. Se está priorizando la plata por sobre la salud y la vida de la gente. Es una vergüenza. Todo bulevar lleno, ¡los contagios que va a haber! No entiendo cómo nuestras autoridades provinciales y municipales permiten esto. ¡¿Qué es lo que está pasando?! Y la gente que tiene plata, yo creo que quieren imitar a Italia, España, que están en los restaurantes como si no pasara nada. ¡Pero acá estamos en el tercer mundo!, somos unos pobres gatos, ¡para qué miran Italia! Cuando no haya más camas, cuando haya gente que no pueda ser atendida tendrán que hacerse cargo. La gente se va a morir en la puerta del hospital. Con la cantidad de casos que hay aquí en Santa Fe, ¡tienen que cerrar de nuevo! Esta gente va a ser responsable y va a tener que pagar por esto. Mi familia se cuida muchísimo, yo no me reuní con nadie, ni con mis hijos ni nietos. Mientras tanto, uno ve que otros hacen lo que les da la gana y no se cuidan ni cuidan al prójimo".

Burocracia

VECINA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN

"Es una vergüenza cómo funciona la Municipalidad por servicios que no se prestan. Pura burocracia. Pagamos una tasa más alta que en Santa Fe y no hay ni barrido ni limpieza en las calles: están llenas de ramas. ¡¿Y el maltrato de los respectivos empleados, que recibimos los ciudadanos cuando vamos a renovar un carné?! Por favor: cambien la modalidad".

"Hacerse cargo"

JOSÉ DOGMANI

"Yo quería referirme a un artículo que salió en el diario con el título: 'Hacerse cargo'. Es muy extensa la nota, de autoría del ex diputado nacional Nicolás Fernández, y él le dice a una dirigencia política que se hagan cargo, pero no menciona cuál es. Dice que alimentan el odio y ahondan la grieta. No especifica a qué dirigente político se refiere. Quisiera saber".

N. DE R.: el diputado Nicolás Fernández pertenece al Partido Justicialista. Interpretamos que en el marco de la nota no se refiere a una persona particular sino a todos los que participan de la cosa pública: a la clase dirigente (oficialistas y oposición), a los comunicadores y a la ciudadanía.

Motos y bicicletas por las veredas

MARÍA ITURRASPE

"Con respecto al mensaje de la señora Eva, sobre las bicicletas que circulan por las veredas, digo que en Suipacha al 3000 no solamente pasan bicicletas sino también motos a mil. Hasta que no ocurra una desgracia no van a parar. Estoy cansada de llamar a la Municipalidad y de informarles a los agentes municipales lo que está pasando. ¡Es terrible!: motos y bicicletas por las veredas".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Los gobiernos más difíciles de conservar son aquellos que se imponen a un pueblo libre. La libertad se olvida difícilmente. Y el solo eco de su nombre tiene bastante poder para suscitar innumerables rebeliones y despertar los corazones de quienes fueron ciudadanos y se resisten a ser súbditos".

Agua sobre la ruta 1

UN LECTOR

"La autovía de la Ruta 1 ya lleva fácilmente 15 años de ejecución y todavía no está terminada. Pero debo decir que avanza a muy buen ritmo. De cualquier modo, hay cosas que a los vecinos de la zona costera les preocupa fundamentalmente: y es que con estos días de lluvia que hubo ya se hicieron visibles huellas en el pavimento nuevo. Huellas: es decir se está deformando la carpeta asfáltica, al punto de que se acumuló agua, como pasa en las rutas deterioradas o viejas. Realmente esto es preocupante y los contribuyentes nos preguntamos: ¿esto es mala ejecución de la ruta, o están circulando camiones con sobrepeso y nadie los controla? Sea cual fuere la causa, realmente yo convoco al inspector de obra de la ruta 1 y al director provincial de Vialidad a que den alguna explicación, y le ruego al diario que este mensaje sea publicado y que incluso genere una entrevista con las autoridades de Vialidad provincial, a ver cuál es su respuesta frente a esto. No quisiéramos dentro de dos años estar con la ruta en reparación. Sería, dentro de las barbaridades, una más entre las que estamos acostumbrados a sufrir los argentinos".

Llegan cartas

Vidente

Ana S. Carrasco

¿Cómo nadie se da cuenta? Hace cierto tiempo lo puse por escrito. Estamos buscando el caos, ¿para qué? Simple. Cuando todo esté en mal estado, el presidente actual renunciará y ¿quién vendrá? ¿Por qué se eligió al actual presidente como candidato y quién lo eligió? Fue seleccionado por una persona, para de esa manera pudiera actuar desde las sombras. Lentamente, le mueve el piso, hasta que el pueblo, se canse y le pida la renuncia o lo saque por las buenas o malas del poder. Allí aparecerá la que te dije, como salvadora y "limpiará" a quien ose juzgarla por los robos anteriores. Va en camino que supuse y lo escribí, hace tiempo atrás. En esto se ha transformado la Argentina. Una cuna de delincuentes y obsecuentes, ¿a cuánto se venden? ¿La siguen por ideales, por el reparto de dólares, o porque son inmorales natos? Me han defraudado, todos aquellos que no han querido ver y pensar, que si dijo "vamos por todo", nadie le creyó y por haber "liquidado al marido" se le tuvo compasión y se le votó nuevamente. ¡Qué asco! ¿Se animan a publicar esta carta? Seguro que tendrá muchos que apoyan mi tesis.