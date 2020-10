https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 24.10.2020 - Última actualización - 19:12

19:11

"Que no quede nadie atrás"

Natalia Oreiro vuelve a la televisión argentina

Luego del éxito en Netflix con "Nasha Natasha", la actriz sigue explotando su faceta como conductora al igual que en "Got Talent Uruguay".

Crédito: Internet



Crédito: Internet

"Que no quede nadie atrás" Natalia Oreiro vuelve a la televisión argentina Luego del éxito en Netflix con "Nasha Natasha", la actriz sigue explotando su faceta como conductora al igual que en "Got Talent Uruguay". Luego del éxito en Netflix con "Nasha Natasha", la actriz sigue explotando su faceta como conductora al igual que en "Got Talent Uruguay".

En un año distinto para la carrera de Natalia Oreiro, lejos del cine por la pandemia del coronavirus y metida de lleno en la conducción con Got Talent Uruguay en su país natal, finalmente se confirmó su regreso a la televisión argentina y en un canal que la vio brillar en reiteradas oportunidades: Telefe. La actriz aparecerá en pantalla este sábado 24 de octubre, una vez que finalice PH: Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff, para presentar Que no quede nadie atrás, un programa especial para conmemorar los 75 años de Naciones Unidas. Este envío es una iniciativa conjunta entre la emisora de Viacom y el Centro de Información de Naciones Unidas Argentina, y busca reflejar cómo la ONU y el mundo se enfrentan a los retos globales que existen en general y también los acontecidos en el último tiempo como consecuencia de la pandemia. El especial conducido por la cantante ilustra el trabajo de la ONU en Argentina y el resto del mundo, así como su objetivo de salvar vidas, proteger los derechos humanos y afrontar los desafíos globales del cambio climático y la inequidad de género. Que no quede nadie atrás, conducido por Natalia Oreiro, contó con la presencia de especialistas argentinos y extranjeros de la Organización de las Naciones Unidas, fue grabado en los estudios de Telefe y utiliza imágenes del film Nations United producido para la ONU, 72 Films y Project Everyone. Tenés que leer Netflix anunció un documental sobre el "fenómeno" de Natalia Oreiro en Rusia La artista oriunda de Uruguay y exitosa en todo el mundo con sus películas y telenovelas ya había brillado este 2020 con una breve participación en el Cantando 2020, con motivo del homenaje que le realizó Jey Mammón, y también en Netflix, con el estreno del documental Nasha Natasha, que retrata el gran amor y fanatismo que hay por ella en Rusia. A su vez, el estreno de su más reciente proyecto cinematográfico, La noche mágica, fue postergado en reiteradas oportunidades por la imposiblidad de abrir las salas en este contexto sanitario. Oreiro protagoniza el filme junto con Diego Peretti -con quien ya trabajó en Música en espera (2009) y Wakolda (2013)- y Pablo Rago.