Se realizó otra edición del Vestite de Rosa

Sábado 24.10.2020

20:02

Este sábado 24 de octubre se llevó a cabo una nueva edición del tradicional evento que organiza la Mutual Jerárquicos Salud para concientizar sobre una enfermedad que año tras año sorprende a muchas mujeres pero que si es diagnosticada a tiempo tiene muy buen pronóstico de cura: el cáncer de mama. La transmisión fue a través de su canal de YouTube.

Vestite de Rosa es un evento destinado a mujeres en particular y familias en general que busca generar conciencia acerca de los estudios y controles que toda mujer debe hacerse a partir de los 35 años para prevenir el cáncer de mama. Es que una detección precoz de la enfermedad es clave para que pueda recibir tratamiento y, posteriormente, tener buenas probabilidades de cura. Se hace en octubre porque justamente el mes en curso es el de concientización de la enfermedad.

Este 2020 el evento fue de manera online, a través del canal de YouTube de Jerárquicos Salud ya que por la pandemia por coronavirus fue imposible realizarlo al aire libre, como se hizo en las 4 ediciones anteriores.

La transmisión en vivo por YouTube se llevó a cabo desde ATE Casa España y fue conducido por Cecilia Cómer, Rodrigo Compitiello y Celeste Peralta. Contó con entrevistas, testimonios, momentos de baile, de yoga y también sorteos. La siguieron más de 5 mil personas de todo el país.

CONECTADOS POR EL ROSA

Juan José Sagardía, presidente de la Mutual Jerárquicos Salud, y Carina Nicola, gerenta de Recursos Humanos, fueron los primeros en compartir con los seguidores de la transmisión el por qué de este evento.

Carina Nicola remarcó que forma parte de la responsabilidad social que tiene la mutual con la sociedad en general. Dijo que “Vestite de Rosa nació para concientizar y sensibilizar en la prevención del cáncer de mama. Y lo de hoy fue todo un desafío porque este evento se está dando en un contexto mundial y nacional que busca distancia. Pero nosotros somos una organización con recursos tecnológicos que nos permite estar a distancia pero al mismo tiempo cerca. Por eso decimos que hoy el rosa nos conecta. No podíamos no hacer este evento tan importante para concientizar”.

Por su parte, Juan José Sagardía destacó la idea que nació cinco años atrás desde Recursos Humanos porque se trata de una acción comunitaria que, año tras año, demuestra el interés de las mujeres y de familias enteras en lo que es la prevención del cáncer de mama. “Siempre digo que las palabras movilizan y los ejemplos arrastran. En realidad no lo digo yo, lo dice la Biblia. Llevar esto a la comunidad sin dar nada a cambio y que ellas, las mujeres, respondan así es muy impresionante. El Vestite de Rosa forma parte de nuestro programa de responsabilidad social”.

El vestite de Rosa Conecta

Es de remarcar que por primera vez Vestite de Rosa llegó a todo el país a través de una transmisión en vivo por YouTube. Hasta el año pasado, los eventos se hacían de manera presencial en diferentes ciudades pero nunca había llegado de manera simultánea en todo el largo y ancho del país.

EN PRIMERA PERSONA

Entre los momentos más emotivos de la transmisión estuvieron los testimonios de mujeres de distintas provincias que padecen y/o padecieron la enfermedad. Ellas fueron Priscila Mendieta, Marisa Luján, Giovanna Peña y Silvia Robles.

“Me detectan cáncer de mama en la pandemia. Fue gracias al autoexamen mamario que me noté una dureza y fui al médico. El 8 de octubre fui a cirugía y ahora estoy esperando el resultado de la biopsia. Cáncer es una palabra que nadie quiere nombrar. En mi caso el temor me movilizó, no me paralizó. Me movilizó a empezar a transmitir el mensaje a mujeres acerca de que se hagan los controles correspondientes. Diagnosticada a tiempo, esta enfermedad es otra cosa”, dijo Priscila Mendieta, de 36 años.

La enfermera Marisa Luján es madre de un pequeño de 4 años. Su hermosa sonrisa, explica, tiene que ver con que desde el momento en que le diagnosticaron cáncer no bajó los brazos y luchó desde el primer día. También fue un auotexamen mamario lo que permitió sospechar la enfermedad y buscar ayuda médica.

Giovana Peña, por su parte, señaló que “ante un diagnóstico de cáncer la persona se asusta pero la medicina avanzó muchísimo y hoy día hay varios tratamientos para hacer. Lo mejor es no llegar a ellos, y para eso hay que hacerse controles que no ayudan a prevenir la enfermedad pero sí a agarrarla a tiempo”.

En esa línea de mensaje, la sanjuanina Silvia Robles, de 65 años, contó que le detectan cáncer de mama a los 63 años y pudo, en la misma cirugía, colocarse prótesis. “La medicina tuvo muchísimos avances. Pero la detección temprana sigue siendo clave”.

Cabe señalar que el Vestite de Rosa 2020 aprovechó la ocasión para difundir el trabajo que realiza MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama), una asociación civil sin fines de lucro que, desde hace 20 años, orienta, contiene y acompaña a las mujeres con cáncer de mama y a sus familias. Está constituida por mujeres que transitaron la enfermedad

DESDE MADRID

Marina Borensztein, hija del recordado Tato Bores, también participó del Vestite de Rosa. Actualmente se encuentra en Madrid, España, por lo que su participación fue a través de Skype.

En 2011, Marina recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Desde allí y mientras hacía todo lo que los médicos le indicaban para curar su cuerpo físico, empezó una intensa búsqueda espiritual. En ese proceso difícil y doloroso fue confiando en su intuición y emprendiendo un camino hacia su recuperación, entendiendo que el cáncer le mostraba el rumbo hacia una sanación en cuerpo, mente y espíritu.

Junto al aporte de diferentes profesionales, escribió dos libros (Enfermé para sanar y Así me cuido yo) donde reúne y comparte todas sus búsquedas y aprendizajes.

A todos los seguidores del evento, Marina les habló con el corazón. Contó que tuvo cáncer de mama bilateral y que también lo sospechó gracias a un autoexamen. Hizo radioterapia, no quimioterapia, y un tratamiento hormonal durante 9 meses.

“A quienes estén atravesando un diagnóstico de cáncer de mama les diría que no lo vivan con temor exagerado. Y a quienes no que por favor se hagan los controles. La detección temprana es clave para curar la enfermedad. No hay que tener miedo de ir a hacerse los controles. Las mujeres somos muy valientes, más de lo que creemos. Eso lo descubrí cuando estuve enferma”, dijo Borensztein. Y agregó: “Y por favor no se olviden de que somos cuerpo, mente y espíritu. No solo tenemos un cuerpo. Tenemos una mente que genera emociones y también un espíritu que genera energía. El médico te cura pero no te sana. Sanar el cuerpo, la mente es algo que uno tiene que hacer”, enfatizó.

LA VOZ DE LOS QUE SABEN

Finalmente, la 5ta. Edición del Vestite de Rosa contó con la participación del doctor José Pizzi, medico ginecólogo y mastólogo, y la Psicóloga Karla Corol.

El primero recordó que la mamografía de base debe hacerse a los 35 años de edad de la mujer y, si todo está bien, una por año a partir de los 40 años y hasta los 70. “Las mujeres tienen que entender que cuanto mas chiquito es el tumor, más cosas hay por hacer. Los tratamientos son de los más variados. El cáncer de mama no se previene pero sí se detecta de manera precoz, por eso insistimos con la mamografía a los 35 años. Esos estudios preventivos aumentan la sobrevida y posibilitan la cura”, señaló Pizzi.

La segunda, por su parte, remarcó que recibir la noticia puede generar shock en la paciente, y eso es absolutamente normal. Pero frente a eso es importante “poner en palabras lo que le está pasando y no guardarlo para dentro”. “Somos cuerpo, alma y mente. El acompañamiento de la familia es fundamental ”, finalizó la psicóloga Karla Corol.