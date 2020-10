Cobra fuerza el turismo de cercanía, con protocolos y "burbujas afectivas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La provincia evalúa varias opciones para fomentar un turismo de proximidad en todo Santa Fe, con estrictos protocolos en hoteles, cabañas y campings. También lanza un programa de beneficios para estimular viajes aéreos y "tentar" la llegada de turistas de otras provincias.

"No tenemos sierras ni montañas ni cataratas. Pero nuestra provincia es muy hermosa; y quizás sea éste el momento de mostrarla con fuerza a los propios santafesinos y, sobre todo, al país", se entusiasma -como queriendo mirar el vaso medio lleno- Alejandro Grandinetti, secretario de Turismo provincial. Es que pese a la pandemia y a la curva de contagios de coronavirus que no da tregua en Santa Fe, la temporada estival está próxima, y por estas horas se evalúa y toma fuerza la posibilidad de que quienes puedan vacacionar, al menos con una "escapadita" a un complejo de cabañas, puedan hacerlo.

El turismo de cercanía es, para los capitalinos, poder irse al corredor costero de la Ruta 1 o algún complejo de la Ruta 11, allá en Sauce Viejo o Desvío Arijón, por ejemplo. Aún no hay novedades firmadas pero -pudo saber este medio de varias fuentes consultadas- se está trabajando con las cámaras hoteleras, los cabañeros y hasta los centros comerciales (además de las comunas) para que aquella "escapadita" sea una realidad, con decreto y todo.

"Se empieza este fin de semana con una campaña nacional para incentivar que el público de otras provincias venga a Santa Fe. Y se ofrecería lo siguiente: de cuatro días de alojamiento, se pagarían tres. De cada siete días, se pagarían seis, siempre para enero y febrero. Esto apuntalado con estímulos para financiar cuotas sin interés, y beneficios para las agencias de viajes. Lo estamos evaluando, va muy bien la cosa y ya tiene forma la idea", le dice Grandinetti a El Litoral.

Beneficios para viajes

En esta línea, el director de turismo adelantó que el gobierno provincial lanzará un programa para captar el interés de turistas de otras provincias y de la bota. Se llama Santa Fe Plus, en paralelo con el plan nacional PreViaje. ¿Qué es el PreViaje? Un programa de preventa turística que da beneficios para viajar a destinos de todo el país. Cabe recordar que en la provincia se habilitaron los vuelos de cabotaje, y para esto más que nada está apuntado ese beneficio. Habrá que esperar qué ocurre con el transporte terrestre de larga distancia.

"Por cada compra anticipada que se haga hasta el 31 de diciembre para viajar por Argentina en 2021, se puede presentar el comprobante correspondiente y recibir el 50% de lo que se haya gastado para usar en ese u otros viajes por el país durante el próximo año", dice el sitio el sitio web oficial de Presidencia.

"Pienso en la gente que quiere quedarse y poder vacacionar acá en la provincia. Y si me das el 'producto isla' y el 'producto cabaña' (en Calchines, Helvecia, Cayastá, Arroyo Leyes; Sauce Viejo o Desvío Arijón, entre otros tantos otros puntos cercanos de la capital), imaginemos que pasa algo a nivel sanitario, un contagio: bueno, tenés en proximidad (en la ciudad) un centro de alta complejidad de primer nivel (el Nuevo Hospital Iturraspe). También se evalúa ese factor. Entonces, la idea del turismo de cercanía toma forma, cierra. Y si podemos hilvanar eso con beneficios como pago en cuotas sin interés, muchos santafesinos pensarán en la opción del turismo de cercanía como una oportunidad atractiva", otra vez se entusiasma Grandinetti.

-De cerrarse y habilitarse finalmente el turismo de proximidad en cabañas y complejos de ese tipo, ¿qué va a pasar con los protocolos sanitarios?, preguntó El Litoral.

-Ya tenemos hechos los protocolos para hotelería, cabañas y campings. Todo funcionaría con el concepto de "burbujas afectivas" (un sólo grupo familiar, por ejemplo, en una misma cabaña y sin contacto cercano con otros grupos de personas). En las áreas comunes de espacios cerrados, las medidas serían similares a las de los restaurantes (en los desayunadores, por ejemplo). Con el tema piletas de uso compartido, se tendrá que ver. Pero en términos generales, no hay muchas complicaciones.

No se exigiría hisopado negativo a quienes ingresen de otras provincias

Por estas horas también se está evaluando desde Provincia la posibilidad de no exigir hisopados negativos para quienes lleguen desde otras provincias por servicios aéreos a Santa Fe. En u principio, la determinación fue que, de cara a la temporada estival, sí se iba a solicitar este muestras de no portador del virus Sars-Cov-2 (coronavirus) para quienes vengan a vacacionar a la bota santafesina. Pero en principio, se irá con una línea parecida a la que adoptó Córdoba, y no se exigiría esa prueba para poder ingresar a la provincia a quienes lleguen sólo por servicios aéreos.

Cabe recordar que días atrás, las autoridades cordobesas confirmaron que ya no se exigirán a hisopados negativos de coronavirus ni la realización de cuarentena por 14 días a quienes lleguen a esa provincia. La disposición empezará a regir el 26 de octubre. Se mantendrán los controles en los accesos provinciales a cargo de la Policía Caminera.