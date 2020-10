Mirá el nuevo adelanto exclusivo del homenaje al hincha sabalero

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, y el apoyo de Banco Bica, te invitan a ver un documental único con imágenes inéditas de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Guía rápida para adquirir tu código. No te quedes sin tu lugar a precio promocional.

El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, te invitan a ver “Colón, una pasión sin fronteras”, un documental único con imágenes inéditas de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas.

Un homenaje único a los 40 mil sabaleros que continuaron la leyenda en Paraguay. Es una cita impostergable, para volver a verse, para revivir aquella fiesta rojinegra, para emocionarse como aquel día y ser parte de un hecho sin igual.

Te mostramos un nuevo adelanto exclusivo de un homenaje que quedará grabado en la retina de todos los sabaleros.

El equipo que movilizó El Litoral para esa oportunidad incluyó periodistas, camarógrafos y fotógrafos que realizaron una cobertura completa, generando un material único que es el que podrá disfrutarse desde las 21 el domingo 8 de noviembre.

Cómo verlo

Las entradas virtuales se pueden conseguir a través de Ticket Hoy.

“Cuando entras a la página te vas a tener que suscribir con una cuenta de e-mail, una contraseña y te manda directo a la pasarela de pagos y allí se opta por el medio de pago. Una vez realizado el pago, te indica cuál es el código que vas a usar el día 8 de noviembre”, explicó Marcelo Medina, representante de Ticket Hoy.

En esa línea, Medina, agregó que “es muy importante no demorar mucho tiempo en colocar el código porque la página se bloquea al tiempo ocioso, si no te permite ingresar deberás verificar que no hay espacios en blanco ni nada que se agregue al ticket que vos compraste que tiene números y letras en mayúsculas”.

Cabe aclarar que la película “va a estar alojada una semana en la plataforma, el ticket sirve para un ingreso, es decir, una vez que le das play a la película no hay forma de que ese pase lo puedas volver a usar. Sí se puede pausar porque no es vivo”.

Se recomienda adquirir el código con anticipación, con precio promocional.

Para adquirir el código se debe ingresar a la pagina

Argentina https://bue.tickethoy.com/entradas-experiencia/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-streaming

Internacional https://scl.tickethoy.com/entradas-experiencia/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-streaming-cl



https://es.tickethoy.com/experiencia/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-live-streaming-es



https://mx.tickethoy.com/experiencia/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-live-streaming-mx



https://live.tickethoy.com/experiencia/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-live-streaming

Estrena: 8 de noviembre de 2020 a las 21 hs