También habló de las usurpaciones en Guernica Kicillof: "La mayoría de los barrios privados y countries son prácticamente ocupaciones de tierra"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, comparó la situación de los countries y barrios privados de Buenos Aires con las usurpaciones de tierras, un conflicto que viene generando polémica estos últimos meses en el país.

En una entrevista con la agencia Télam, expresó: "(...) No había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y sobre ella montados muchísimos negocios privados. La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo".

Por otra parte, Kicillof se refirió al conflicto por las usurpaciones en Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón: "Más de 600 familias ya firmaron un compromiso con la provincia y hubo un desalojo pacífico, voluntario de muchísima de la gente que estaba ahí" expresó.

Y agregó: "Imaginen si hubiéramos directamente aplicado el fallo judicial y desalojado, cuando hay soluciones que se pueden dar de manera pacífica". Y dijo: "la toma de terrenos privados es ilegal, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las leyes de la provincia".

Del tema, dijo también: “Se hizo un censo, se habló con la gente y se vio de qué se trataba el problema. Hay desde violencia de género a imposibilidad de pagar el alquiler. Se tiene en cuenta esa gama inmensa de problemas para ir buscándoles soluciones”, describió.

"La respuesta no va a ser instantánea. Pero si el Estado desaparece se genera desesperación ante el desamparo. Primero tiene que aparecer el Estado y después hay que exigir el cumplimiento de la ley", finalizó.