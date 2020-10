https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 25.10.2020 - Última actualización - 15:55

14:10

Tiene 44 años el uruguayo Andrés Cunha, designado por la Conmebol para dirigir Unión-Emelec por la Sudamericana. Además de aquél histórico River-Boca, estuvo en la semifinal Francia-Bélgica en Rusia y fue el primero en utilizar el VAR en el Mundial.

Andrés Cunha será el encargado de dirigir el partido del jueves Viene a Santa Fe el árbitro de la final en el Bernabeu Tiene 44 años el uruguayo Andrés Cunha, designado por la Conmebol para dirigir Unión-Emelec por la Sudamericana. Además de aquél histórico River-Boca, estuvo en la semifinal Francia-Bélgica en Rusia y fue el primero en utilizar el VAR en el Mundial. Tiene 44 años el uruguayo Andrés Cunha, designado por la Conmebol para dirigir Unión-Emelec por la Sudamericana. Además de aquél histórico River-Boca, estuvo en la semifinal Francia-Bélgica en Rusia y fue el primero en utilizar el VAR en el Mundial.

Tiene 44 años cumplidos en setiembre y carga, sobre sus espaldas, con dos hechos que lo enorgullecen. O tres para mejor decir. El primero, que fue el primer árbitro en apelar al VAR en un Mundial (partido Francia-Australia en Rusia); el segundo, que dirigió una de las semifinales de ese mismo Mundial (Francia-Bélgica) y el tercero, que fue designado para dirigir la histórica final entre Boca y River en el Bernabeu, en la Copa Libertadores de 2018.

Andrés Cunha es uruguayo y quiso ser jugador de fútbol. Ni soñaba con ser árbitro hasta los 22 años. "Debe haber sido por ahí, a esa edad y no antes, cuando sabía que no iba a jugar al fútbol, que me decidí por ser árbitro. Jugué en Zorzal, un equipo de Cerro, me probé en Rampla Juniors, en Progreso y en el propio Cerro, pero no tenía mucha constancia. Cuando me dí cuenta que mi carrera no venía por ese lado, traté de hacer periodismo deportivo. Hasta que un día estaba escuchando la radio y me enteré de que había diez becas para árbitros. No había dirigido ni un partido entre amigos. Me anoté, arranqué de cero y me encantó. Pasé por todas. Mis inicios fueron como los de cualquiera, dirigiendo partidos de inferiores con un montón de padres insultándome", cuenta este árbitro que estará dirigiendo el jueves el partido de Unión con Emelec por la Sudamericana, en el 15 de Abril.

Se puede pensar que Cunha llegaría a dudar cuando se le pregunta cuál es el partido más importante, si aquella semifinal del Mundial o la histórica final de la Libertadores entre los clásicos rivales del fútbol argentino. Pero él no. "El Mundial es lo máximo, es llegar a la cima de la montaña. Sé que esa final tuvo un montón de condimentos y es posible que no vuelva a repetirse, pero la semifinal de un Mundial es tremendo, lo vé todo el mundo... Es lo máximo", dice con firmeza el experimentado árbitro uruguayo.

En ese Mundial, Cunha dirigió también el primer partido de Francia, ante Australia en la inauguración del grupo C. La realidad indica que el primero en valerse del VAR, fue Cunha. "Justo me toca a mi", pensó Cunha cuando lo llamó el argentino Mauro Vigliano, "pero después todo terminó muy bien porque fui el árbitro de una de las semifinales".

Volviendo a ese partido y a esa jugada, fue Mauro Vigliano, uno de los cuatro representantes del arbitraje argentino (junto con Néstor Pitana, Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana) que integró el grupo de los trece responsables designados por la Fifa para el VAR, el que se comunicó con Cunha en aquél partido para indicarle que debía sancionar la infracción de Joshua Risdon a Antoine Griezmann, para el penal que decretó el 1-0 para Francia. ¿Qué había pasado? El lateral derecho australiano cometió una acción imprudente dentro del área, al tocar con su botín derecho el pie izquierdo del delantero francés y lo derribó cuando encaraba con decisión una peligrosa jugada de ataque.

También se podría agregar un cuarto hito a su carrera. Cunha fue uno de los árbitros "primerizos" en esto del VAR, pues fue designado para ser uno de los asistentes en esta nueva tecnología que se aplica en el fútbol en un torneo juvenil que se llevó a cabo en Tokio y que fue experimental. Al poco tiempo, Cunha estuvo en el VAR en la recordada semifinal de Copa Libertadores entre Lanús y River, con aquél polémico arbitraje de Wilmer Roldán.

"El VAR funcionó solo para un equipo. Hubo un penal después del 2-0, un foul a Nacho Scocco que era jugada de expulsión y la agresión a Rojas sobre la línea lateral. Clara agresión que el VAR le podría haber avisado al árbitro pero no lo hizo. Los errores fueron muy evidentes", dijo Gallardo luego de aquél partido que River ganaba 2 a 0 y Lanús lo dio vuelta para vencerlo 4 a 2 y clasificar así para la final de la Libertadores de 2017. Pero de inmediato, Javier Castrilli salió a justificar los fallos de Roldán y la actuación del VAR.

Andrés Cunha, como cualquiera, ha tenido partidos sin fallas y otros con polémica. No escapa a las generales de la ley. Pero haber llegado a dirigir una semifinal de un Mundial y la gran final de la Libertadores en el Bernabeu, con todo lo que se generó en torno a ese partido, lo ubica en un sitial de privilegio y garantía para el encuentro del jueves en el 15 de Abril.

El santafesino Rossi, asesor de árbitros

El santafesino Gustavo Rossi fue designado como asesor de árbitros para este partido en cancha de Unión. Foto: Manuel Fabatía

En la designación que dio a conocer este sábado la Conmebol, figura el santafesino Gustavo Rossi como asesor de árbitros, acompañando al grupo integrado por Andrés Cunha como juez principal; los paraguayos Roberto Cañete y José Cuevas como asistentes y el argentino Darío Herrera como cuarto árbitro.

Rossi, nacido en el barrio de Don Bosco de nuestra ciudad, comenzó su carrera arbitral en la Liga Santafesina y tuvo un primer salto como árbitro principal y luego como asistente. En esta última función, desempeñó una brillante carrera y llegó a ser internacional, dirigiendo en Eliminatorias, Copa América de Estados Unidos y decenas de partidos de Libertadores y Sudamericana durante varios años.

Además, se dio el lujo de integrar la terna de una gran cantidad de Superclásicos, siendo el más destacado aquél que se jugó en Mendoza para definir la Supercopa en marzo de 2018 y que fue la primera final entre ambos equipos después de aquélla de 1976 en el Nacional y antes de que llegase la de la Libertadores de hace dos años.