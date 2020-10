Schwartzman no pudo con Zverev y cayó en la final del ATP de Colonia

El argentino Diego Schwartzman perdió hoy sin atenuantes ante el alemán Alexander Zverev, máximo favorito y séptimo del ranking mundial, la final del ATP 250 de Colonia, Alemania, por 6-2 y 6-1.

Schwartzman (9°) buscaba su primer título del año, el cuarto de su carrera, pero enfrente tuvo a un rival implacable durante 1 hora y 11 minutos de juego sobre pista dura.

The KING of Köln 👑@AlexZverev beats Schwartzman 6-2 6-1 in a flawless performance to win back-to-back Cologne titles! pic.twitter.com/FEcKCZnY74