Ezequiel Unsain: "El error está muy condenado en el fútbol argentino"

El arquero del "Halcón", el equipo al que Colón visitará el domingo a las 11 en Florencio Varela por la primera fecha de la LPF, dijo además que "no veo motivos para cambiar (modo de juego) porque es lo que necesita mi equipo".

Después de más de siete meses viviendo entre cuarentena y aislamiento debido a la pandemia de Covid-19, este fin de semana comenzará la flamante Liga Profesional de Fútbol (LPF), con un nuevo formato ideado en base al poco tiempo que transcurrirá hasta la finalización de la temporada.

Sorteo mediante, a Colón le tocará debutar en el certamen visitando a Defensa y Justicia. Lo hará el próximo domingo, a partir de las 11, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. De todos modos, para el "Halcón", no será su primera presentación oficial de este año, ya que no sólo ha jugado por la Copa Libertadores (quedando eliminado en la fase de grupos luego de caer frente a Santos de Brasil 2-1), sino que antes de debutar contra el sabalero deberá jugar este miércoles en Paraguay, visitando a Sportivo Luqueño, en el cotejo de ida de la Fase 2 de la Copa Sudamericana, torneo al que ingresó por haber culminado en el tercer puesto del Grupo G de la Libertadores.

El último compromiso que protagonizó Defensa y Justicia fue el sábado por la mañana, en un amistoso ante Vélez. El resultado favoreció al "Fortín" por 1 a 0, tanto marcado por el santafesino Cristian Tarragona, ex delantero de Patronato de Paraná.

El once presentado por Hernán Crespo, DT de Defensa y Justicia, fue el siguiente: Ezequiel Unsain; Franco Paredes, Juan Rodríguez y Nahuel Gallardo; Ciro Rius, Nelson Acevedo, Braian Romero y Marcelo Benítez; Gabriel Hachen, Francisco Pizzini y Eugenio Isnaldo.

Luego de la derrota ante el elenco velezano, el guardavalla del perdedor, Ezequiel Unsain, reflexionó sobre la postura de arriesgar, algo que sufrió, sobre todo, luego de "haberse" convertido un gol en contra ante Atlético Tucumán por intentar salir jugando desde el arco (como le gusta jugar al entrenador), en febrero de este año: "El error está demasiado condenado y los aciertos son muy poco valorados".

El capitán de Defensa y Justicia fue más allá de lo futbolístico: "Es una cuestión cultural: en nuestra sociedad se castiga mucho más el error de lo que se condecora el acierto. Me tocó equivocarme con Atlético de Tucumán y la jugada la pasaron en todos los lugares, hasta me llegaron memes. El error está muy condenado en el fútbol argentino".

"No nos damos cuenta, pero indirectamente atentamos contra la generación de equipos que intentan arriesgar. Si el error se condena tanto, es difícil después tener la personalidad y asumir la responsabilidad de seguir intentando. Los errores se deben marcar y corregir, no trabajo para tener errores, pero el error está demasiado condenado y los aciertos son muy poco valorados", agregó el guardameta del "Halcón".

En ese sentido, Unsain, de 25 años, aseguró que "está de moda reírse del que se equivoca, hacer memes de futbolistas que erran goles" y que eso "atenta contra los sistemas de juego y la confianza de los jugadores".

Por otra parte, el arquero del próximo rival de Colón afirmó que (gracias al entorno que se generó en Defensa y Justicia, desde la familia, compañeros, el entrenador e hinchas) "las críticas duelen una hora y después se pone en la cabeza que uno es parte de algo mucho más grande".

"No veo motivos para cambiar. Primero, porque es lo que necesita mi equipo. El nosotros siempre está antes que el yo. Siempre. Para formar equipos competitivos en el alto rendimiento primero el equipo y después el lucimiento personal. Después vendrán los sueños y los anhelos personales", sentenció.

La eliminación en la Libertadores

Ezequiel Unsain lamentó que el "Halcón" haya quedado eliminado en la fase de grupos en la Copa Libertadores, luego de caer agónicamente en Brasil ante Santos en la última fecha. Defensa quedó tercero en el Grupo G y por eso jugará la Copa Sudamericana, donde será rival de Sportivo Luqueño (este miércoles en la ciudad de Luque, en Paraguay).

"No encuentro muchos equipos en Argentina que compitan como Defensa y Justicia. Estuvimos a la altura de lo que es competir en una Copa Libertadores, no merecimos quedar eliminados. Hicimos un esfuerzo enorme que no alcanzó", afirmó.

Las nuevas características de los arqueros

El golero de Defensa y Justicia, entrenado específicamente por el santafesino Gustavo Nepote, opinó sobre las nuevas características que deben poseer los arqueros en la actualidad: "La tendencia ha recaído en encontrar a arqueros que puedan cumplir muchas facetas del juego: jugar con los pies, buen juego aéreo, que es fundamental, y, obvio, atajar, porque es nuestra función principal. Debajo de los tres palos, el arquero debe ser lo más efectivo posible, pero después también hay que dominar otros registros que el fútbol nos exige, y que nos exigirá, como el juego con los pies y la lectura de juego", aseguró Ezequiel Unsain.