https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.10.2020

5:32

El ministro de Turismo y Deportes, ex presidente de San Lorenzo, se refirió a los polémicos comicios de la AFA que enfrentaron a Marcelo Tinelli y Luis Segura en 2015.

Recordó la elección del 38-38 Lammens: "Para mí, ellos marcaron los votos" El ministro de Turismo y Deportes, ex presidente de San Lorenzo, se refirió a los polémicos comicios de la AFA que enfrentaron a Marcelo Tinelli y Luis Segura en 2015.

Una historia que no puede olvidarse y un capítulo triste para el fútbol argentino. Aquella votación del 3 de diciembre de 2015 para determinar quién iba a conducir a la AFA resultó un auténtico bochorno, ya que Luis Segura y Marcelo Tinelli, los dos candidatos, fueron las referencias de una votación que finalizó 38-38. El registro imposible, ya que eran 75 los dirigentes que podían votar. La mirada de Matías Lammens, que acompañaba a Tinelli, sobre aquella lamentable jornada: "Nosotros éramos muy voluntaristas y peleábamos contra un aparato tremendo, de sindicatos, de muchos años de fútbol, de mucha maña, teníamos poca gimnasia electoral".

En el programa PH, de Telefe, Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, recordó lo que sucedió en aquella votación y ofreció algunos detalles del tema: "Siempre cuento la anécdota de que había un presidente de un club que por mail les confirmó a los dos, Tinelli y Segura, que los votaba a ellos para asumir como presidentes... Y así había un montón. Antes de ir a la elección nos juntamos en lugares diferentes los dos sectores y yo tenía un muy amigo en el otro sector al que le pregunté: '¿Cuántos votos tienen?' Me dice 41 y nosotros teníamos los mismos, esa cuenta daba 82 y eran 75 los que votaban... Imaginate el escenario", le dijo Lammens a Andy Kusnetzoff.

Ante la insistencia del conductor por querer saber qué creía Lammens que había sucedido aquel día, el ex presidente de San Lorenzo, dijo: "Creo que ellos tenían un experiencia que nosotros no. Entiendo que ellos marcaron los votos. Que les decían a los dirigentes: 'si me votás a mí el papelito doblalo así y así', lo que permitía identificar a quién habías votado. Otra de las formas era poner dos sobre en una boleta y había varios así. Casi todos los de dos sobres era los votos de ellos. Yo creo que se quedó traspapelado... Y eso dio 38 a 38".

Finalmente, Lammens continuó: "Después vino todo lo del FIFA Gate y todo lo que sucedió. Y hay muchas cosas que siguieron igual como si no hubiera pasado nada. No me deja de asombrar". La pregunta de Andy fue inmediata: "¿Creés que podés cambiar algo o que te van a cambiar?" y Ministro fue rápido en su devolución: "Sí creo que puedo cambiar algo y no me van a cambiar a mí. Y cuando me metí puse las condiciones que creo que deben ser y me las respetaron".

17 refuerzos para el equipo de Tapia

El mediocampista Maximiliano Correa acordó condiciones para integrarse al plantel de Barracas Central y convertirse en la decimoséptima incorporación del equipo, con miras a la vuelta del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El volante, de 30 años, viene de jugar en Sportivo Estudiantes de San Luis, en el torneo Federal A de fútbol.

De este modo, el elenco "rojiblanco", dirigido por Alejandro Milano, se erige en uno de los que más movimientos realizó en este mercado de pases, con la intención de pelear por uno de los dos ascensos a Primera División.

Además renovaron sus vínculos los jugadores Lucas Colitto, Iván Tapia, Fernando González y Mariano Monllor, entre otros.