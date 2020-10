https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 26.10.2020

12:15

Tras estar ausente los últimos encuentros Di María volvería a ser convocado por Scaloni para la doble fecha de eliminatorias

El jugador del PSG, Ángle Di María, volvería a estar convocado en la Selección Argentina para la doble fecha de eliminatorias que se jugará en noviembre, ante Paraguay y Perú.

De esta manera, de acuerdo a la información de TyC Sports, el ex Real Madrid volverá a vestirse la celeste y blanca tras sus polémicas declaraciones durante el mes pasado, cuando no fue convocado por Scaloni: "Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?", afirmó el jugador.

Los próximos encuentros

La fecha número 3 de las Eliminatorias se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre, y Argentina recibirá en La Bombonera a Paraguay, a partir de las 21.

En tanto, cinco días más tarde, el martes 17, se jugará la fecha 4, y el equipo dirigido por Lionel Scaloni visitará a Perú, desde las 21.30, hora de Argentina (19.30 de Lima).