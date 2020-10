https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Detalles finales a horas de la vuelta a la actividad oficial

Unión no concentra, está la lista y se espera por Márquez

El delantero tatengue tiene una dolencia muscular pero estiman que no tendrá problemas en jugar. La lista presentada es de 41 jugadores y no está Pablo Calderón por decisión técnica. Emelec llega este martes a Rosario y de allí a Santa Fe.

Fernando Márquez en acción mientras Nani espera su turno junto a otros compañeros. El delantero es una de las dudas para el jueves. Crédito: Gentileza Prensa Club Unión

Una lista de 41 jugadores presentó Unión para afrontar este compromiso de segunda fase de la Sudamericana ante Emelec de Ecuador, con la particularidad que en ese grupo de jugadores no se encuentra una de las incorporaciones que tuvo el plantel para esta temporada: el defensor Pablo Calderón. Además, se aguarda la recuperación de Fernando Márquez que sintió una molestia en el entrenamiento del sábado pero se estima que llegará al partido del jueves. En caso de no hacerlo, su reemplazante será Juan Manuel García, el delantero que llegó de Arsenal. Respecto de la integración de la lista de buena fe, la misma está integrada de la siguiente manera: * Arqueros: 1- Peano; 25- Moyano; 35- Bonansea; 47- Gómez. * Defensores: 2- Franco Calderón; 3- Corvalán; 4- Gerometta; 6- Nani; 17- Blasi; 27- Galván; 28- Zules Caicedo; 36- Vera; 37- Esquivel; 46- Portillo. * Mediocampistas: 5- Cecchini; 7- Cabrera; 8- Ríos; 10- Carabajal; 15- Assis; 16- Pussetto; 18- Elizari; 21- Comas; 24- Godoy; 30- Nardoni; 33- Leyes; 34- Zenón; 39- Machuca; 40- Bucca; 41- González; 43- Sobrero; 45- Palacio. * Delanteros: 9- Márquez; 20- Tablada; 22- Troyansky; 23- Luna Diale; 26- Cañete; 31- García; 32- Borgnino; 38- Andereggen; 42- Gallegos; 44- Juárez. El plantel no va a concentrar para el partido y los jugadores se reunirán directamente en el estadio. Desde ya que la decisión de cambiar con la rutina habitual se debe, pura y exclusivamente, a la situación originada por la pandemia y, fundamentalmente, para evitar cualquier situación que haya que lamentar. Tenés que leer Exclusivo: los 50 tatengues que estarán en este jueves de Copa Volviendo a la probable formación, los amistosos dieron un indicio bastante cierto de cómo piensa armar el equipo el Vasco Azconzábal, al menos para este encuentro de ida. La idea del 4-3-3, con la salvedad de que Cabrera puede retroceder para meterse en la zona de volantes, será la que aplicará para recibir a los ecuatorianos, aunque sin confirmar y con alguna duda que se plantea no sólo por la situación física de Márquez, sino porque no está definido cómo se integrará el mediocampo. Moyano estará en el arco (allí no hay ninguna duda). En el fondo, Gerometta-Blasi-Nani-Corvalán es lo que armó ante Newell's y cuenta con muchas chances de que sea la línea de cuatro para el jueves, a no ser que se meta Galván desde ya en el equipo. En el medio, Cañete y Leyes tendrían dos de los tres boletos, mientras que el restante podría ser para Assis, Comas o Zenón, que son los que más han jugado en la acumulación de los tres amistosos que armó el Vasco. En el sector en el que sólo se plantea la duda física de Márquez, es en el ataque. Cabrera-Márquez-Troyansky serán los puntas. Y si Márquez no llega bien al partido, su lugar será ocupado por Juan Manuel García, el delantero que llegó desde Arsenal y que también mostró una interesante imagen en los amistosos, aunque jugando para los suplentes. Emelec viaja este martes La delegación de Emelec de Ecuador viajará este martes con destino a Rosario y desde allí a la ciudad de Santa Fe para esperar el encuentro del jueves. Luego del empate ante Macará, que prolongó el flojo momento del equipo en la Liga Pro y los cuestionamientos que recaen sobre el técnico Ismael Rescalvo (que era el DT de Independiente del Valle cuando enfrentó a Unión el año pasado en la primera fase de la Sudamericana), el equipo de Guayaquil llega con toda la presión encima a jugar este partido con Unión y poniendo a la Sudamericana como el principal objetivo. Tenés que leer En un clima hostil con sus hinchas, Emelec empató por la Liga Pro de Ecuador Aún no está definido el lugar en el que realizarán el último entrenamiento (el miércoles ya en Santa Fe). La idea era hacerlo en el magnífico predio del Sindicato Argentino de Televisión, en Arroyo Leyes, pero está impedido por disposición de la comuna. Surgió la chance de que ocupen alguna de las canchas del predio de Colón, a la vera de la autopista. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

