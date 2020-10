https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un single que forma parte de su último disco "Fine Line" Furor en las redes sociales: Harry Styles estrena su nuevo videoclip de "Golden"

Finalmente, Harry Styles estrenó su nuevo material audiovisual tras el estreno en la plataforma de YouTube de "Golden", otro single de su segundo álbum de estudio en solitario llamado Fine Line, el cual sigue promocionando.

Los fans ya esperaban la producción desde que surgió el rumor en Twitter luego de que hicieran tendencia el hashtag #GoldenIsComing, tal como sucedió con el tema “Watermelon Sugar” y “Adore You”.

El segundo proyecto musical del ex integrante de One Direction contiene otros singles como "Watermelon Sugar", "Lights Up", "Adore You" o "Falling", mientras que ahora le tocó el turno a Golden, el cual ya había tenido un pequeño adelanto hace unos días.

Hace algunos meses, el músico británico había sido visto grabando en la costa amalfitana de Italia, y justamente en esos paisajes y con una apuesta de sol perfecta, logró llevar a cabo un videoclip que dejó satisfecho a sus seguidores.