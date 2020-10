https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"No hay soluciones. Es permanente ensayo y error", afirmó Cristina Cristina Kirchner consideró que la situación económica y la incertidumbre son "agobiantes"

La vicepresidenta Cristina Kirchner consideró este lunes que "el freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre qué va a pasar con nuestra vida son agobiantes" y advirtió que "no está explicado en ningún libro ni hay teoría que lo resuelva".

"No hay soluciones. Es permanente ensayo y error. O mejor dicho: brote, contagio y volver otra vez para atrás", consignó la ex Presidenta.



Así lo consideró en una publicación que difundió en las redes sociales para conmemorar los diez años de la muerte de su esposo el ex presidente Néstor Kirchner y en la que realizó duras críticas a la gestión anterior.

"El 10 de diciembre de 2015 asumió Mauricio Macri como Presidente de la Nación. De allí en adelante, las políticas de la República Argentina giraron 180 grados y se inauguró una gestión de gobierno conducida por empresarios que receptó en sus políticas públicas todas y cada una de las demandas de los distintos factores de poder económico de la Argentina, incluido su alineamiento acrítico en materia de política exterior", señaló.

Agregó: "Cuando terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015 la Argentina estaba desendeudada, el FMI, al que le debíamos desde 1957, era solo un recuerdo de los mayores de 21 años, los pagos de la deuda reestructurada en el 2005 y en el 2010 se llevaban a cabo con normalidad y sin recurrir a nuevo endeudamiento, y el perfil de vencimientos para los años subsiguientes era más que sostenible".

Al analizar la Presidencia de Macri, señaló que "volvió a endeudar al país a límites insostenibles, con el retorno del FMI a la Argentina, que le sumó a la deuda de los privados 44 mil millones de dólares más".

"Cuatro años de tarifazos impagables en los servicios públicos, cierre masivo de PyMES, pérdida del salario y jubilaciones, etc, etc, etc. Todo ello resultado de aplicar las políticas públicas que los factores de poder económico y mediático reclamaron durante los 12 años y medio de nuestros gobiernos y que se comprobó, luego de Macri, sólo conducen al desastre generalizado", subrayó.

Remarcó que "Macri terminó su gobierno con una deuda impagable, con el FMI instalado otra vez en nuestro país, con una desocupación rondando los dos dígitos, con salarios y jubilaciones por el piso, con tarifas dolarizadas e impagables y con una inflación muy superior al 50%".

Con información de NA