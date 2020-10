Condenado por abusar de su sobrina durante un año

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hombre de 36 años recibió una pena en suspenso por estupro, luego de aprovecharse de la adolescente de 15. Se le impuso una medida de alejamiento y la prohibición de contacto.

Veinte años de diferencia y la consanguinidad, son algunos de los detalles de la condena por estupro, para un hombre de Arroyo Leyes. El conflicto penal fue resuelto mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el que Alejandro Andrés C. (36) se responsabilizó por abusar sexualmente de su sobrina durante un año.

El juez Rodolfo Mingarini declaró admisible el escrito y dictó sentencia en la misma audiencia, celebrada este lunes en los tribunales santafesinos. El acuerdo fue presentado por la fiscal en jefe de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Alejandra Del Río Ayala, y el defensor público Sebastián Moleón, y prevé una pena de 3 años de cumplimiento en suspenso y la imposición de diversas reglas de conducta.

Alejandro Andrés C. fue condenado como autor del “abuso sexual con acceso carnal aprovechándose de la inmadurez sexual de la victima”, que sucedió en cuatro oportunidades, entre 2019 y 2020. Su sobrina tenía 15, existiendo una diferencia de edad de veinte años “de la que se valió para seducirla y lograr los actos sexuales aprovechando la inexperiencia y la falta de comprensión total de la niña del acto que iban a desarrollar en dicho contexto”, señala el escrito.

“Que esto se termine”

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, luego de que la adolescente le contara en medio de una crisis de nervios lo que le había sucedido en el domicilio de su familiar paterno. Luego, se realizó un examen médico en el que se constataron lesiones y se tomó la decisión de entrevistar a la menor en cámara Gesell.

Según su relato la víctima, “si bien lo vivenció después como un abuso sexual, el cual lo es claramente, lo cierto es que en la descripción que ella hace sobre la modalidad comisiva, la misma no se advierte”. Ella describió “una especie de seducción” que fue la antesala que derivó en los abusos, “sin entender muy bien lo que estaba consintiendo”, explicó la fiscal a la hora de referirse tanto a la calificación jurídica como a la pena escogida.

La madre de la adolescente estuvo presente en la audiencia de este lunes y manifestó al juez que “esta situación a mi me tiene muy mal, como la tiene mal a mi hija” y “nada más quiero que esto se termine de una vez”. La mujer prestó su consentimiento en cuanto a la realización del juicio abreviado, ya que su deseo es que su cuñado no se acerque más a su hija, pero no que vaya preso.

Además de la condena a tres años en suspenso, el juez Mingarini impuso una serie de reglas de conducta a Alejandro Andrés C., entre ellas, someterse al control de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos y “no contactarse ni comunicarse directa o indirectamente con la víctima, estando -también- impedido de acercarse a la misma a un radio de 100 metros.”. Y enfatizó: “Se lo recalco, usted no se puede acercar, la obligación es suya”.