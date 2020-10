https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A través de un comunicado Juntos por el Cambio respondió a la carta de Cristina Kirchner

Juntos por el Cambio salió a responder este lunes la invitación de Cristina Kirchner para establecer un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para resolver los problemas que genera la "economía bimonetaria" en la Argentina.

En un comunicado, la principal coalición opositora sostuvo que "toda convocatoria debe darse dentro del marco de la Constitución Nacional" y "con gestos serios y concretos que muestren una voluntad real de dialogar y que comiencen a solucionar los graves problemas sociales, económicos e institucionales que hoy atravesamos, en el entendimiento de que quien gobierna hoy tiene la misión y responsabilidad primaria de encontrar las respuestas".

En su larga carta, la vicepresidenta de la Nación había propuesto un acuerdo político para resolver los problemas que genera la preponderancia del dólar en la economía argentina. "El problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla", escribió.

La presidenta del Senado criticó con dureza a la gestión de Mauricio Macri y también se despegó de las decisiones de política económica que tomó durante los diez meses de gestión Alberto Fernández. "En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale que intereses lo o la mueven", sostuvo en el texto que publicó poco después del mediodía.

Allí, Cristina también dijo que en el Gobierno hay "funcionarios que no funcionan", aunque no dio los nombres, y que hay "aciertos y desaciertos", también sin dar detalles.

Una vez publicada la carta de la vicepresidenta, referentes de la coalición opositora comenzaron a evaluar una respuesta y a discutir su contenido, con diferencias sobre el tono. Incluso algunos integrantes consideraban que no había que contestar. El texto quedó a cargo de las autoridades partidarias y algunos integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio no estaban al tanto ni participaron de su elaboración. Resolvieron limitarse al supuesto llamado a un acuerdo y no referirse a las críticas al gobierno de Macri.

"Los argentinos sufrimos problemas económicos y estructurales desde hace varias décadas, por eso es necesario que pensemos antes en la sociedad y el bien común de todos los argentinos antes que en el oportunismo y la especulación política y personal", aseguraron en el final del texto.

El comunicado de Juntos por el Cambio completo:

"Juntos por el Cambio reafirma lo que ha expresado en reiteradas oportunidades y reaccionará como lo ha hecho en estos diez meses: toda convocatoria debe darse dentro del marco de la Constitución Nacional, respetando los valores y principios republicanos, reconociendo al Congreso de la Nación y a los partidos políticos, con gestos serios y concretos que muestren una voluntad real de dialogar y que comiencen a solucionar los graves problemas sociales, económicos e institucionales que hoy atravesamos, en el entendimiento de que quien gobierna hoy tiene la misión y responsabilidad primaria de encontrar las respuestas".

"Los argentinos sufrimos problemas económicos y estructurales desde hace varias décadas, por eso es necesario que pensemos antes en la sociedad y el bien común de todos los argentinos antes que en el oportunismo y la especulación política y personal".