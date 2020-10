https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.10.2020 - Última actualización - 22:01

22:00

Mirada desde el sur Rosario con poca plata y muchos pactos La peste en mi pago demostró que nos infectamos todos, que es Región Rosario, entenderlo tal vez nos saque de esta convocatoria de acreedores, aprovechados y egoístas.

…"Por ese entonces la divisa norteamericana estaba a 16 pesos y el crédito representaba el 25% del presupuesto municipal. Devaluación del peso mediante, el dólar oficial cotiza actualmente a $ 83,20 (cierre del viernes pasado), y así solo el monto del capital sin contar los intereses equivaldría ahora al 50% del presupuesto.

Hoy, con el diario del lunes, hay que reconocer el acierto del Concejo por oponerse a ese endeudamiento. El sistema de toma de decisiones de la democracia rosarina salvó a la ciudad de una catástrofe financiera"...

El dato de una nota del colega Gerber, en el diario La Capital de Rosario, de donde transcribimos el párrafo que da inicio a esta columna, deja las cosas demasiado claras. Si el Concejo Municipal aceptaba el pedido de la intendencia de tomar un crédito en dólares los muchachos de Javkin estarían, para pagar, vendiendo la lámpara votiva de El Monumento a la Bandera… (no podrían, es territorio federal).

EL SILENCIO POLITICO COMO SOLUCIÓN

También aparece una profunda incertidumbre ideológica. Una duda. El socialismo, en su esencia, no huye del debate y la discusión. Ya lleva cinco notas el colega indicando yerros muy fuertes de la administración Fein, por encargo del socialismo y su jefe directo, Lifschitz . No hay respuestas. Ni Javkin las aprovecha para decir lo que de todos modos sabemos: respira porque refinanció deudas pero aclaremos, porque también lo sabemos, que los Estados no se funden aunque, técnicamente, no tengan un peso y estén comprometidas las cuentas por varios años.

Existe en Rosario un edificio en el Barrio Pichincha, "La Usina", generador de ideas del socialismo ampliado y que pagan muchos que creen en Lifschitz. Todos los días actividades, todos los días Internet los comunica con fotos, encuentros, charlas modernísimas con el mundo. Allí están los cerebros socialistas y los cerebros que el socialismo convoca para decir que están vivos los 8 diputados provinciales y los tres concejales. Se les recrimina de desidia, al menos esa presunción. Nadie responde a las notas que aparecen.

Una teoría sostiene que Javkin no quiere pelearse con Lifschitz y le debe sumisión económica a Perotti mientras intenta sostener un proyecto de subsistencia personal y colectiva con sus aliados.

Javkin maneja un Concejo Municipal "favorable" con la ayuda de los pegoteados integrantes del Frente Progresista, los muchachos rebeldes con OSDE de Ciudad Futura más la seudo izquierda menos soñadora y más dependiente (los integrantes de La Cámpora) más Roy López Molina, la señora Gigliani y Ariel Cozzoni. Todo a conversar y repartir. Se insiste, a repartir.

MUÑECA Y ESTRATEGIA

Alguien que tiene perspectiva de Siglo XXI, como Javkin, debe pararse en mitad de un socialismo lleno de vicios adquiridos cuando eran oficialismo y llagas internas mal curadas, a los que suman febrículas de nepotismo y ñoquis de familias ensambladas, verdaderos desaciertos económicos provinciales, municipales y de universos paralelos (como cierta Fundación Internacional que ayudaba y ciertos funcionarios locales que creían que bastaba con decir "gracias").

Mirando cómo se desenvuelve el Intendente Javkin, en territorio minado de socialismo, uno puede suponer la pavura y los remilgos de Perotti. Hasta los telefonistas de la Casa Gris y los funcionarios ministeriales y de entes autárquicos le deben sumisión al FPCyS. Perotti y Javkin con pies de plomo. La burocracia socialista paraliza. Asusta. Complica. Además… la Peste en mi Pago.

En una ciudad fundida atravesada por una pandemia que libera chequeras y acelera trámites, Javkin se prepara para el armado de listas del 2021 (renuevan 14 concejales y sumarían dos, pero está por verse) y debe cerrarse, para esa fecha, el destino general del 2023 (nótese que digo destino general, no particular).

Tareas. Resolver un sistema de transporte público que no podrá ser lo que la Fein anunció temerariamente. Hoy quebrado. Resolver basura urbana y descarga fuera (ciudad sucia, sin aprovechamiento importante de residuos) Altísimo costo. Banco Municipal, funcionarios y perfil. Edificios, áreas, proyectos urbanos que los aliados económicos pre electorales (si los hubo, entiendo que sí) podrían exigir que se los aprueben. Pactos de cargos y chapitas. Re pactar con los gremios, reformular licitaciones de la costa, complacer aliados callados pero exigentes. Nada sencillo. Muñeca y Estrategia. Mucha.

LA REGIÓN NOS SALVARÍA

Sostengo lo que puede considerarse única salida. No es una ciudad, es una Región.

Azotada por todos los temporales Región Rosario es casi socialista, casi radical, nada peronista en lo particular (el peronismo no tiene un líder, ni minilíder, tampoco un delegado de peso específico) y Javkin tiene teléfono directo con Alberto Ángel Fernández, el porteño que estudiara guitarra y canto con Lito Nebbia. Tiene línea abierta con Perotti pero, es necesario recalcarlo, en el Concejo Municipal lo apoyan los de "La Cámpora" que sueñan con Marcos Cleri Gobernador. Una ausencia: Región.

Muchos pactos menos uno: Región Rosario. Insisto con el eje de una aflicción que me persigue: Región Rosario o no arrancamos. Cecilia Inés Galimberti, en un material publicado en la Revista de Historia Americana y Argentina, luego de hacer mención a Prefectura Gran Rosario (trabajo de 1952) refiere al AMR (Área Metropolitana Rosario) y la década del '60 : "Asimismo, se profundiza el rol preponderante del AMR /…/sectorizando cuatro áreas: 1. Rosario; 2. Zona Norte: Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Puerto San Martín, Maciel, Ricardone e Ibarlucea; 3. Zona Sur: Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Gral. Lagos, Arroyo Seco, Villa Constitución, Piñero, Álvarez, Fighiera y Villa Amelia; 4. Zona Oeste: Funes, Roldán, Carcarañá, Correa, Cañada de Gómez, Pérez, Zavalla, Casilda, Soldini. Estas localidades mantienen estrecha relación principalmente con la ciudad de Rosario"… (a la fecha al menos tres senadores provinciales; hoy hay más ciudades interdependientes, pero el tema ya se trataba).

El socialismo, preocupado en someter nunca se consideró solícita hermana de una Región Rosario con todos (sus hermanos) como iguales. Esquivó a la Región, ni candidatos tenía. Se encerró en Rosario. Finalmente Rosario se fundió.

La peste en mi pago demostró que nos infectamos todos, que es Región Rosario, entenderlo tal vez nos saque de esta convocatoria de acreedores, aprovechados y egoístas. Los socialistas intentaron salvarse como si fuesen burgos inexpugnables y fracasaron. Este socialismo que tuvimos está más cercano a la Edad Media que a la Fundación Friedrich Ebert, donde encuentran raíces que, aparentemente, dejan secar.

Una teoría sostiene que Javkin no quiere pelearse con Lifschitz y le debe sumisión económica a Perotti mientras intenta sostener un proyecto de subsistencia personal y colectiva con sus aliados.

Muchos pactos menos uno: Región Rosario. Insisto con el eje de una aflicción que me persigue: Región Rosario o no arrancamos.