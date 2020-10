https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La novia de Fabián Cubero debió desmentir las versiones de su dulce espera, pero los trascendidos despertaron una nueva guerra entre las modelos.

Sin querer Mica Viciconte reavivó la batalla entre Pampita y Nicole Neumann

En la última semana, Mica Viciconte protagonizó fuertes rumores de estar en la dulce espera junto a Fabián Cubero. Pero a pesar de desmentir las versiones de su embarazo, el chimento fue motivo suficiente para despertar una nueva guerra entre Nicole Neumann y Pampita.

La relación entre la panelista de "Nosotros a la Mañana" y la conductora de "Pampita Online" no es de las mejores. Sin embargo, hasta hace un tiempo las cosas parecían haberse calmado hasta que la esposa de Roberto García Moritán contrató en su programa a la guardavida marplatense.

En un momento de su programa, Pampita y Viciconte empezaron a hablar de las versiones del embarazo y tomaron una de las críticas que arrojó Nicole durante la ola de rumores.

"Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas", analizó Neumann y la respuesta de la presentadora fue contundente: "Tener un hijo no tiene que ver con lo económico".

En un móvil con "Hay que ver", Denise Dumas le preguntó a Nicole: "Con Pampita venían con un buen momento de tranquilidad y sororidad. Contrató a Mica en Pampita Online y opinaron de tu frase sobre mantener a tres criaturas. La respuesta de Pampita fue ‘tener un hijo no tiene que ver con lo económico'. ¿Tenés algo para contestar?".

"Es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así", soltó durísima la rubia contra su eterna rival en referencia al acuerdo con Benjamín Vicuña por los tres hijos que tienen en común.

Y cerró: "Imagino que si estaría en otra situación, analizaría mucho más traer a otro hijo al mundo si no podés darle de comer o pagar una educación cuando corresponde. Es muy fácil cuando uno está en un contexto fuera de la realidad opinar desde ahí. Se ve que se le acabó la sororidad, o ni idea".