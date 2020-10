Diego Latorre tiene coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras presentar contundentes síntomas de Covid-19 y tener a su hija contagiada, el comentarista deportivo se realizó un hisopado.

El Cantando 2020 (El Trece) por ser un reality en el que frecuentan muchas personas, fue una de las mayores fuentes para que el coronavirus deje muchas víctimas a su paso. Al igual que le sucedió a muchas figuras del espectáculo e influencers como Lolita Latorre que dieron positivo, en esta oportunidad comenzó a sentir síntomas el marido de Yanina Latorre y tras realizarse un hisopado, se dieron a conocer sus resultados.

Cabe destacar que cuando una persona tiene coronavirus, los convivientes también son asumidos como positivos dando que comparten el mismo espacio. Era cuestión de días para alguien más en la familia Latorre comience a sentirse mal y así sucedió con Diego, quien tras presentar síntomas contundentes, se realizó un hisopado, cuyos resultados dio a conocer Ángel de Brito la noche del domingo.

"Tuvo síntomas se hisopó, y hoy dio positivo Diego Latorre de Covid-19", indicó el conductor de LAM (El Trece) y añadió qué síntomas presenta: "Está sin olfato y seguirá aislado, sin poder trabajar". De esta manera, con Lola y Diego contagiados, tanto Dieguito como Yanina quedan más alerta aún de contagio, pese a que todos estén aislados, cumpliendo con los días necesarios de recuperación.

Cabe recordar que ni bien se notificó de la noticia de que Lola estaba contagiada, Yanina compartió un profundo descargo. "Qué amargura que tengo. Bueno, a partir de hoy son diez días. A nosotros no nos hisoparon pero al estar todos juntos nos dan como positivos" y añadió: "Ahora a bancar los trapos, ¿no Loli? qué vamos a hacer, Lolita está angustiada, y bueno, ya está", y expuso su deseo de que no les agarren síntomas fuertes. "Menos mal que no vimos a la abuela en toda la semana", lanzó.