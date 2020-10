https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.10.2020

9:19

También habló de la propiedad privada y el aborto Alberto Fernández dijo que la carta de cristina es "un respaldo" hacia su gestión

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que le gustó la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner y que la sintió "como un respaldo" a su gestión.



"Yo leí la carta y me gusto, la sentí como un respaldo. Ha sido muy generosa en muchos conceptos y la valore así. Tiene conceptos elogiosos, generosos y afectuosos", resaltó el mandatario nacional en declaraciones a radio Metro.

A su entender, "el gobierno es una alianza electoral, todos tenemos derecho a opinar".

El jefe de Estado entendió que la carta que publicó Cristina Kirchner en las redes sociales muestra "un fuerte compromiso" de la vicepresidenta, que -a su entender- "rescata la actitud dialoguista de quien gobierna".

A la vez, Fernández consideró que el mensaje de la presidenta del Senado sobre "los funcionarios que no funcionan" fue para "quienes critican al gobierno impiadosamente" y no para él. "El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista", resaltó Fernández.

Propiedad privada

Sobre la propiedad privada, el presidente dijo que "decir que en la Argentina la propiedad privada está en riesgo es una estupidez profunda", y afirmó que "no ha habido ningún gesto en ese sentido".

Por otra parte, sobre el tema Etchevehere, expresó: "Es una pelea de hermanos por una herencia. Todos sabemos que son cosas que pasan entre los ricos". Sobre la visita de funcionarios al predio de Santa Elena, señaló: "La funcionaria del ministerio de Justicia (Gabriela Carpineti) fue por la denuncia de Dolores Etchevehere por maltrato. Fue, cumplió su función y se volvió".

Aborto

Alberto Fernández ratificó que el envío de un proyecto al Congreso para legalizar el aborto "es un compromiso" que asumió en campaña y reafirmó que los compromisos los cumple, pero advirtió que no busca "generar un nuevo debate entre los argentinos"

