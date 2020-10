Un incendio forestal cerca de Los Ángeles obligó a evacuar a unas 90 mil personas

El incendio más grande, denominado "Silverado Fire", comenzó temprano en la mañana del lunes en Irvine Hills, unos 60 km al sureste de Los Ángeles, y se expandió rápidamente debido a la sequedad del ambiente y los fuertes vientos, dijeron los bomberos. Los incendios bloquearon carreteras y dos bomberos resultaron gravemente heridos.

"Bomberos continúan luchando contra las llamas durante la noche en el 'Silverado Fire'. Más de 8.000 acres (unas 3.200 hectáreas) se han incendiado, no tenemos informaciones de estructuras destruidas por ahora", dijo la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange en una publicación en Facebook el lunes (26.10.2020) por la noche.

Un segundo incendio en Yorba Linda, unos 27 kilómetros al norte de Irvine y denominado "Blue Ridge Fire", surgió el lunes por la tarde y ya ha alcanzado más de 2.700 hectáreas, forzando también evacuaciones.

Como medida de precaución, las autoridades de Irvine ordenaron la evacuación de "unos 90.800 residentes" que viven en barrios potencialmente amenazados por las llamas, indicó a la prensa Shane Sherwood, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

