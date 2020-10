https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

PR10 afirma que "Colón está para terminar primero o segundo en la zona", de cara a la vuelta de la Liga este domingo a las 11 contra Defensa y Justicia. Colón viaja el viernes a la tarde en dos micros y preside la delegación el Dr. Francisco Rivero.

El tucumano le tiene mucha fe al equipo del "Barba" "Nunca salió de mi boca que me iba de Colón", aclara el Pulga

No es titular, sí optimista. A pesar que el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez no estaría, por ahora, entre los once del "Barba" para el domingo, le pone buena onda a este momento de Colón.

PR10 afirma que "Colón está para terminar primero o segundo en la zona", de cara a la vuelta de la Liga este domingo a las 11 contra Defensa y Justicia. Colón viaja el viernes a la tarde en dos micros y preside la delegación el Dr. Francisco Rivero.

Jugando de titular o no jugando, no quedan dudas del marketing que genera el nombre del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez para los medios nacionales a la hora de ocuparse de Colón. Todo parece indicar que el nacido en Simoca perdió terreno a la hora de intentar descubrir el posible once en Colón para este domingo, donde los caminos conducen a Wilson Morelo-Tomás Chancalay como los dueños del binomio de ataque.

Incluso, en el primer partido del "Barba" antes de la pandemia, Rodríguez ya fue el banco, algo que continuó ahora en la tanda de amistosos sabaleros: jugó para los suplentes contra Rosario Central, no jugó ante Rafaela y fue titular en el alternativo contra Newell's Old Boys en Rosario.

En declaraciones a TyC Sports, el "Pulga" habló de Colón: "Vamos a llegar bien, si bien hicimos solo tres amistosos, se trabajo mucho en la parte futbolística. Acá en Santa Fe se podía hacer algunos reducidos. Pero vamos a llegar bien, obviamente que nos va a faltar el ritmo de partidos, de lo que significa jugar oficialmente. Pero estamos bien y va a hacer un lindo partido el domingo con Defensa y Justicia", comenzó expresando.

En cuanto a las chances deportivas de Colón en este nuevo torneo, el norteño afirmó: "Si bien no tenemos un plantel de mucho renombre, contamos con un plantel y estamos en una zona donde podemos terminar primeros o segundos. Y después está lo que uno ve en las prácticas y la manera en que no estamos entrenando. Uno las cosas internas de los otros clubes no las sabe, más allá de lo que pueda ver o escuchar. Creo que podemos estar ahí en ese lote de primero o segundo en el grupo y obviamente que uno se va a hacer ilusiones para salir campeón. Pero hay que ver la realidad, de que hay otros equipos que tienen mejores planteles y un presupuesto diferente. Pero también sabemos que tienen competencia internacional y nosotros vamos a jugar un solo torneo y eso nos puede facilitar las cosas".

Como se sabe, el contrato del "Pulga" en Colón termina en junio del año que viene y siempre hay rumores, trascendidos y desmentidas respecto de su futuro: "Desde que llegué acá siempre dijeron que me iba y la verdad que nunca salió de mi boca decir "me voy de Colón" o "me vengo a tal lugar". Estoy esperando que empiece todo ésto, tratar de terminar mi contrato con Colón de la mejor manera y después veremos que hace. Hoy estoy con la cabeza en Colón.

Finalmente hizo referencia al comentado interés de Gimnasia y de Maradona, por lo que el "Pulga" Rodríguez fue contundente: "No tuve contacto con Diego (Maradona) ni con la gente de él. No sé si mi representante habló con los dirigentes de Gimnasia pero yo nunca hablé con ningún dirigente de Gimnasia".

En dos micros a Varela el viernes

Finalmente quedó confirmado que el plantel de Eduardo Domínguez se trasladará en dos micros para jugar el domingo a las 11 a Defensa y Justicia, siendo presidida la delegación sabalera por el Dr. Francisco Rivero, secretario de la institución. De esa manera, hará dos noches en Capital Federal: viernes y sábado.

A propósito de Colón, ayer el club participó del zoom de la Liga, de cara al inicio de la temporada em AFA. Como novedad, cada club deberá designar jefe de partido, titular y suplente, tanto de local como de visitante. José Alonso y "Charly" Sandaza lo harán en Santa Fe; el propio Dr. Francisco Rivero y Ricardo Lavini en Buenos Aires. Entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, no podrán superarse los 60 (sesenta) integrantes de una delegación por cada partido.