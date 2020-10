https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Claudio Dykstra jugó 20 años en Boca y tuvo un paso fugaz por Unión allá por el '92, cuando fue dirigido por el Flaco Zuccarelli. Recuerda con mucho cariño a Luis Abdeneve y al Pelado Centurión, entre otros, y dice que "la de Unión-Emelec es una llave que puede considerarse accesible para los dos".

Un ex Unión y Boca supervisa a los ecuatorianos Dykstra sabe de lo que habla: "En Emelec hay jugadores de 40 mil dólares al mes y acá es muy difícil"

Jugó más de 100 partidos en Boca, después vino a Unión sin mucho suceso y ahora es representante e intermediario. "No tengo muchos jugadores, 10 o 12. Prefiero manejarme de esa manera. Y tengo buenos contactos con Ecuador y una gran relación con Nassib Neme, el presidente desde hace mucho tiempo", cuenta Claudio Dykstra en una charla con El Litoral y La Primera de Sol mientras viajaba hacia Santa Fe para observar el campo de entrenamiento (estaba complicado el arreglo con Colón y podían llegar a hacerlo en el complejo Coliseo) y estar junto al plantel de Emelec durante la permanencia en nuestra ciudad.

-¿Qué recordás de tu paso por Unión?

-Que no era el mejor momento, de técnico estaba Zuccarelli, un tipo bárbaro que se portó muy bien conmigo y el club estaba en la B. Yo había estado cinco años afuera y más cerca de retirarme que de seguir, me llamaron y fui. Yo sabía que Unión es un grande de la ciudad, me gustó la idea, hablé con el Flaco Zuccarelli, pero no pude ni siquiera cumplir el contrato porque había muchos problemas económicos. No estaba acostumbrado a eso, aunque en Boca me pasó de todo, así que en el medio del torneo me fui.

-¿Qué parte de ese "en Boca me pasó de todo" podés contar?

Mirá, estuve en Boca desde los 9 a los 29, 20 años... Llegamos a estar 8 meses sin cobrar, la Bombonera sin luz, hacíamos de local en cualquier cancha, llegamos a jugar en la de Sarmiento de Junín, en la de River, siendo locales, nos daban el vestuario visitante... Reconozco lo que hicieron los que salieron campeones después, pero nosotros le pusimos el pecho cuando Boca estuvo a dos pasos de desaparecer... ¿Y en inferiores?, nos daban un par de botines y el sandwich y la Coca después de los partidos... Hoy a los chicos los tienen fenómeno... Nosotros no teníamos dónde entrenar, ni siquiera teníamos para bañarnos... Hasta que Alegre y Heller acomodaron todo... ¡Hasta un interventor tuve de presidente!... El día del partido en Junín contra Huracán, fue cuando se presentó el interventor.... Por eso, digo que los muchachos que están coordinando y los colombianos que hablan, no pasaron por esas cosas... En ese momento, era poner el pecho... Y ponerlo por amor a Boca, porque pasaron cosas increíbles para un club como Boca.

-¿Cómo surge la relación con Emelec habiendo jugado en la "contra"?

-Es cierto, jugué en Barcelona... Pero cuando dejé de jugar y empecé con la representación, hice una relación de amistad con el presidente de Emelec. Colaboro con el tema técnico y jugadores, Neme confía mucho en mí y cada vez que Emelec viene a la Argentina, me llaman para que les arme todo...

-¿Tuviste que ver con la contratación de Rescalvo, el actual DT?

-Antes sí, con Asad, Sampaoli y De Felippe, los acerqué yo, recurrieron a mí... Con Rescalvo no, porque estaba en Independiente del Valle y arreglaron mano a mano allá con el presidente.

-¿Es cierto que no está en un buen momento Emelec?

-Emelec jugó las últimas diez Libertadores consecutivas y hoy la situación futbolística, no la económica porque en ese aspecto están bien, no es buena. Hubo un recambio, se fue el plantel que salió cuatro veces campeón en cinco años. Había jugadores de 33 o 34 años que ya no están. Hay muchos jóvenes. Se tiene que acomodar.

-¿Es un consuelo la Sudamericana para Emelec?

-Sí, es un consuelo... Acostumbrado a jugar tantas Libertadores, es así... Pero hay que jugarla... De Unión sabían poco, molestó que haya que viajar un poco más pero más que nada por el tema de la pandemia y por el protocolo de Conmebol... Es un partido que puede ser accesible para ambos lados.

-Vos conocés la realidad del fútbol argentino e imaginarás cuál es la de Unión. ¿Hay diferencias entre lo que gana una plantilla como la de Emelec con lo que gana la de Unión?

-¡Hay diferencias con los equipos grandes de acá...!. Mirá, allá hay jugadores que ganan 40.000 dólares por mes y acá es muy difícil un sueldo así, sólo los top pueden ganar eso... Y hay jugadores que ganan 5.000... Yo manejo jugadores que no ganan ni cerca de ese dinero. Lo bueno es que el jugador argentino que va para allá, cobra en dólares porque es la moneda de ellos... Ah, y pagan mucho en premios... Con el 30 por ciento de los premios, vivís sin problemas...

-¿Te arrepentís de no haber jugado en Emelec en lugar de Barcelona? (risas).

(Risas) -A Neme siempre le digo: "Cuando yo fui a Barcelona, vos empezabas y no tuviste visión".... Es una persona espectacular, tipo bárbaro, sencillo a pesar de ser muy fuerte económicamente, no está acostumbrado a que los jugadores lo persigan porque no tiene problemas de sueldos, hay pocos dirigentes como él en el fútbol.

-¿Está en la picota el técnico?

-Neme no lo va a echar al técnico, a no ser que el técnico no aguante la presión y quiera rescindir. Pasó con Sampaoli, con Quinteros... Es más fácil que se vayan cuando salgan campeones a que cuando les vaya mal.

-¿Con quién te manejás en Santa Fe?

-Con Walter Mamani, que me está ayudando un montón y una empresa que se llama MSM. En Buenos Aires soy "local", lo tengo todo armado y acá los tiempos fueron muy cortos, se sorteó el viernes y nos toca el jueves. Pararemos en el hotel Los Silos.

-Azconzábal dice que el jugador que está afuera no quiere volver, el que está acá se quiere ir y si se queda, prefiere esperar la oferta de un club grande. ¿Coincidís?

-Coincido con Azconzábal, tengo jugadores acá que no están cobrando mal pero me dicen que quieren salir en diciembre y quieren jugar afuera... Es muy difícil poder igualar. El mercado ecuatoriano o el boliviano paga tres veces más que en Argentina, te ofrecen 10 o 12 mil dólares y eso es mucha plata acá.

-¿Por qué anuncian que van a ir a Colón a entrenar?

-Porque teníamos que poner algo a la hora de armar la guía de viaje, que es lo que nos exige Conmebol. Pero la realidad es que no tuvimos éxito con Colón... Nosotros nos manejamos en reciprocidad con los clubes... Las instalaciones de Emelec están a disposición, ya pasó con Independiente, Racing, Boca... Todos saben que yo trabajo con Emelec y ellos me llaman, les consigo el lugar de entrenamiento y ponen a mi disposición el de ellos cuando Emelec viene para acá... Pero bueno, ya me dijeron los muchachos que tienen un predio y lo veré a mi llegada.