Río de Janeiro: un incendio en un hospital obligó a evacuar a 200 pacientes

Un incendio registrado en el Hospital Federal de Bonsucesso, en la ciudad de Río de Janeiro, obligó a trasladar a más de 200 pacientes, informa la prensa brasileña.

Según informaciones adelantadas por el diario O Globo, de momento no se registraron fallecidos ni heridos, pero parte del hospital fue desalojado y 200 pacientes fueron trasladados a otras zonas, algunos cuando estaban en mitad del tratamiento.

El fuego comenzó en el subsuelo del edificio 1 alrededor de las 09:45 hora local (12:45 GMT), y participan en las tareas de extinción bomberos de cinco cuarteles cercanos.

Incêndio hoje no Hospital Federal de Bonsucesso no Rio de Janeiro. 😟 pic.twitter.com/gLvsDhqkUA

Parte de los pacientes fueron trasladados provisionalmente al patio del hospital, mientras los trabajadores acceden a las áreas que aún son seguras para rescatar equipamientos y documentación.

El hospital de Bonsucesso es el mayor de la red pública de Río de Janeiro en número de servicios, con 1.300 internaciones y 1.200 tratamientos de emergencia de media al mes.

ATUALIZAÇÃO | INCÊNDIO EM BONSUCESSO pode prejudicar a visibilidade de quem trafega pela Av Brasil. Dirija com cautela.



AV BRASIL apresenta trânsito com retenções na pista lateral do sentido Centro, da Penha até o Hosp de Bonsucesso. OPTE pela pista central. #viasexpressas pic.twitter.com/guJvNxvqpZ