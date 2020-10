Jorge Rial le dijo "mantenido" y "cobarde" a Patricio Giménez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.10.2020 - Última actualización - 19:29

19:28

El periodista le habló al hermano de Susana luego de que lo amenace con revelar información polémica de Romina Pereiro.

Como si no fuesen suficientes las declaraciones que su propia hija, Morena, hizo de su esposa, Jorge Rial tuvo que salir a contestarle sin pelos en la lengua a Patricio Giménez, quien tras las críticas que recibió por su polémico video rompiendo un billete de mil pesos, amenazó al periodista con revelar información sobre Romina Pereiro.

“Volvió a hablar el mantenido”, anunció el conductor de Intrusos en el espectáculo ni bien comenzó la emisión del martes de este programa, para proceder a despotricar contra el cantante, tildarlo de “asaltante de billeteras” e insinuar que “se mete cosas”.“No sé cómo se llama, es un bueno para nada. El hermano de Susana Giménez. En la vida uno puede ser inútil, todos lo somos para algo, pero se puede superar con perseverancia y laburo. La cobardía no. Si sos un cobarde, te acompaña toda la vida. Entre las inutilidades de Patricio, desconocía la cobardía”, expresó el periodista.

“Ejerció violencia saliendo a hablar de mi mujer. Ojalá él tenga la mitad de dignidad de ella, que labure la mitad de lo que labura ella, que tenga la mitad de la historia de vida de ella. Cualquier mitad o la mitad del honor que tiene ella como para hablar. No tiene nada”, sostuvo Rial para defender a la nutricionista, y añadió: “Ahora está de moda: los inútiles salen a hablar de la mujer. En este caso, de la mía. Muchachos, hagan algo con su vida”.

Hablándole directamente al músico, el conductor de América TV expresó: “Ojalá que tu mamá se ponga bien, que tu abuela viva muchos años más, y ojalá que puedas volver rápido a Buenos Aires y que algún día la vida nos cruce”. “Me encantaría que cuando vuelvas a este país -que denostás, te dio de morfar y donde tu hermana hizo la plata que hoy estás gastando-, nos crucemos y podamos discutir esto. Algún día vas a volver. Te puedo enseñar a trabajar mucho, romperte el c... y no tener a un familiar famoso para abrirte el camino solo en la vida. No romper billetes ni meterse con los que no tienen, no ser un mantenido, tener dignidad”, continuó el presentador de televisión y radio.

“Sería hermoso encontrarnos cara a cara, me gustaría enseñarte muchas cosas de la vida que no sabés”, aseveró Jorge, afirmando también que Patricio debería preguntarle a Susana sobre cómo trabajar. “Ella puede enseñarle mucho de la vida que no sabés. Tu hermana, más allá de que es una diva y todo, se rompió el c... para tener todo lo que tiene. Mucho. Hizo toda su guita laburando, poniendo la cara y hablándole a todos esos que vos despreciás”, declaró Rial. “La mujer que tenés al lado te está dando de comer, te da la plata para que bolud..., para que compres todo lo que te metés adentro, que no sé qué será, esa mujer es tu hermana, te mantiene y no debería mantenerte. ¿Es mayor de edad este chico? Debe tener 50 o 45. Algún día dignate a laburar”, siguió el marido de Romina Pereiro.

El nuevo trabajo de Patricio Giménez en Uruguay

Luego de su descargo, el conductor de Intrusos dialogó con Marcelo Umpierrez, periodista del país vecino, quien reveló la nueva ocupación del artista.

“Va a laburar de secretario inmobiliario. Susana puso el dinero y él oficia de secretario manteniendo reuniones con distintos constructores, porque ella está por hacer un proyecto millonario en la zona de José Ignacio. Patricio le pasa el teléfono para que vea si aprueba o no los precios”, indicó el cronista uruguayo.