https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.10.2020

20:07

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Las mujeres por su apellido

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Quiero pedirles que en los avisos fúnebres coloquen primero el apellido de soltera y luego el de casada. Porque hay mucha gente que no conoce el apellido de los esposos. Y así debe ser, siempre debe ir primero el apellido propio, como figura en el documento. Yo ya estoy lista para partir; así que espero que cuando publiquen mi aviso fúnebre, sea como corresponde: Gonzáles, de... Enriqueta. Gracias por el espacio".

****

Hacer una ciudad hermosa

SEBASTIÁN

"Siempre me asombré de la chatura de nuestra ciudad de Santa Fe. Seguramente, no hemos sido favorecidos con los intendentes que hemos tenido. Pero, además, lo que nos ha faltado siempre es tener perspectiva de crecimiento y mejoramientos como ciudad. Suelo ver en programas de gente que recorre el mundo, cómo hay ciudades europeas y asiáticas, por ejemplo, que las han embellecido y no se necesita hacer mucho para eso. Mostraban en una ciudad de China cómo construyeron canales internos dentro de una ciudad, para que pasen las góndolas y hacer un paseo turístico de la ciudad por agua. Y esos canales provenían de un río cercano. Es decir, el ingenio puesto en función del embellecimiento de la ciudad. Me dirán que hay que hacer otras cosas antes que esas. Es posible. Pero de todas maneras eso no quita que debamos pensar en cómo hacer de nuestra ciudad un lugar hermoso y no un pueblo olvidado por Dios y por su gente".

****

El silencio es salud

OMAR PEDRO

"El silencio es salud, decía un eslogan de los años setenta. Sin embargo, lamentablemente, en nuestra ciudad lo que prima es la falta de respeto y también la salud. Las motos que circulan con el escape abierto o semiabierto, que al pasar te aturden a más no poder. Vecinos que ponen la música como si el mundo les perteneciera y obligan a todos a soportar sus horribles gustos musicales. En fin, es un aquelarre y una anarquía total. Por ahí alguien dice: hay que denunciarlos. El tema es que tampoco funciona, porque me he enterado de que el nombre y apellido, dirección y número de documento del denunciante queda en el expediente, que luego el abogado del denunciado lo toma para contarle a su cliente quién lo denunció, para después hacerte la vida imposible. O es el sistema que no funciona, o muchos no hacen lo que deben hacer y se hacen los distraídos, desde la Municipalidad hasta la Justicia. Si les parece que estoy equivocado, escucharé (y leeré) sus opiniones. Gracias por poder disponer de este espacio".

****

Llegan cartas

Pandemias

Oscar R. Galván

Tengo 80 años y he vivido como otros contemporáneos de mi generación algunas de estas enfermedades infecciosas o contagiosas que estamos padeciendo ahora con la irrupción del Covid-19.

No soy una persona leída o estudiosa, especialmente en historia, pero creo que siempre hubo y habrá pestes y epidemias de todo tipo y color. Como en su momento fueron la fiebre amarilla, la blanca (tuberculosis), la rosa (vía fluido o sangre de persona a persona -H.I.V-), etc.

Ahora bien, hoy día para desgracia de la humanidad, estamos atravesando otra pandemia que sufrimos quizás desde siempre y está creciendo en todo el mundo, como es el crimen organizado del gestanticidio, que es la eliminación cruel y deliberada del niño no deseado o inoportuno como suelo llamarlo.

El Niño amado, adorado y esperado goza muy merecidamente del amor y cuidado de sus padres, familiares y amigos. Pero al niño no deseado lo esperan las peores dificultades, incluso, su posible muerte.

Por lo tanto, muy a pesar mío, la nombraría la "peste roja", por el derramamiento de sangre inocente que esta elección implica.

Alentar o promover una ley que garantice la eliminación deliberada de estos angelitos, es un delito de lesa humanidad y debe ser penado con todo el peso de la razón y de la ley vigente.

PD: Si considerás esta idea o llamado, coherente con nuestra sagrada y preciosísima vida, así como la de nuestros semejantes de todo el mundo en cualquier época de la vida Humana, difundila por favor.