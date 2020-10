https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.10.2020

20:20

No habrá "duelo" con Messi

Coronavirus: Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo

El crack portugués Cristiano Ronaldo dio positivo de coronavirus una vez más y por lo tanto no se reeditará el duelo personal con el argentino Lionel Messi cuando Juventus de Italia reciba mañana a Barcelona de España por la segunda fecha del grupo G de la Liga de Campeones de fútbol.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

No habrá "duelo" con Messi Coronavirus: Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo El crack portugués Cristiano Ronaldo dio positivo de coronavirus una vez más y por lo tanto no se reeditará el duelo personal con el argentino Lionel Messi cuando Juventus de Italia reciba mañana a Barcelona de España por la segunda fecha del grupo G de la Liga de Campeones de fútbol. El crack portugués Cristiano Ronaldo dio positivo de coronavirus una vez más y por lo tanto no se reeditará el duelo personal con el argentino Lionel Messi cuando Juventus de Italia reciba mañana a Barcelona de España por la segunda fecha del grupo G de la Liga de Campeones de fútbol.