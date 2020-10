https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.10.2020

Jonás se someterá a su tercera cirugía cardíaca en el hospital de niños Dr. Víctor J. Vilela. En Santo Tomé, venden pollos para pagar los gastos.

Será operado en Rosario A corazón abierto: organizan una pollada solidaria para ayudar a Jonás

Jonás sufre una cardiopatía y será intervenido por tercera vez en la ciudad de Rosario. Para juntar fondos, allegados a su familia organizaron una venta solidaria de pollos. “Hay mucha gente solidaria en Santo Tomé, tengo una amiga que se ofreció con la rotisería y la gente colabora, es muy solidaria, la gente de la iglesia, amistades, en estos casos es donde se ve”, manifestó agradecida su mamá, Romina Weber a El Litoral.

Según indicó Romina, “es una cirugía bastante compleja, a corazón abierto, le abren el pecho, le sacan el corazón, la recuperación es a largo plazo, son cosas bastante delicadas”. “Nos tenemos que ir el jueves primero porque lo tiene que ver un médico y el martes ya lo internan en el hospital Vilela de Rosario”, agregó.

“Estamos organizando una pollada para recaudar fondos porque venimos yendo a Rosario seis meses en este mes, se me hace pesado, porque estamos solos los chicos y yo; tengo la pensión de Jonás pero no he recibido ayuda ni de la municipalidad ni de nadie y he golpeado puertas años atrás y como no recibí, necesito soluciones rápidas y saco de mi bolsillo”, dijo la mamá.

“Yo estoy conmocionada, muy contenta y con mi aflicción y mi preocupación pero confiando mucho en Dios”, concluyó.

Para ayudar

WhatsApp: 342-5679750