Miércoles 28.10.2020 - Última actualización - 12:48

Un torneo más con "Cachorro" bajo los tres caños

A Burián le encanta el 3-5-2 del "Barba" en el nuevo Colón

Es posible que el DT y el grupo lo designen nuevo capitán, ya que Luis Miguel Rodríguez irá al banco de los suplentes. Dice que es "raro" no verlo al "Pulga" entre los once titulares. Lo banca al "Barba" y elogia a los pibes.

¡Déjelo volar!. La imponente imagen en el aire de "Cachorro" Burián en el arco sabalero. Sin dudas, atajar penales, un sello de este golero "charrúa" que se ganó el corazón de los hinchas de Colón. Crédito: Manuel Fabatía

Por Dario Pignata SEGUIR El "Cachorro" Leo Burián llegó a Santa Fe en junio de 2018, después de las muy buenas señales con guantes que había dejado Alexander "Dida" Domínguez en el arco sabalero. Había sido el candado de la gran campaña de Diego Dabove en el "Tomba" de Mendoza: ese Godoy Cruz fue subcampeón en la Superliga 2017/2018 y dejó la consecuente clasificación a la Copa Libertadores 2019. Vignatti lo quería y se lo aseguró, café mediante en Aeroparque, una fecha antes del final. El año que viene, en junio, se vence su vínculo en Colón. Admirado y respetado por los sabaleros (es un arquero seguro que agranda su puntaje final en el Mundo Colón por sus recordados penales atajados), Leo Burián está feliz en Santa Fe, claro que ahora en medio de la pandemia extrañando "todo", no sólo la familia (quedaron en Montevideo) sino también su propio coche. "Ando a pata...", bromea el "1". En diálogo con el programa ADN GOL (FM 96.7), el golero oriental explicó: "Estoy contento por iniciar una nueva etapa en Colón, venimos trabajando muy bien y con mucha tranquilidad. El equipo en los amistosos se mostró bien y supo acoplarse a la idea de Eduardo (Domínguez). Por lo cual estoy contento y con la linda sensación de volver a jugar". En cuanto al nuevo Colón que se verá este domingo a las 11 en Florencio Varela contra Defensa y Justicia, "Cachorro" Burián dijo: "El equipo esta cómodo y se va adaptando bien, el clima de trabajo está muy bien. Además Eduardo conoce muy bien el club y la ciudad: éso lo ayuda mucho. Me gusta el planteo, la idea de poner tres centrales es liberar los laterales sobre todo a Alex Vigo que es importante en ataque para el equipo. Darle esa confianza para que se despegue y que los centrales lo puedan cubrir, está bueno". Tenés que leer Doble turno y dos noches de concentración pensando en Defensa Y Justicia En referencia al bloque defensivo central (Bianchi, Olivera, Delgado) y los dos laterales (Vigo y Escobar), el arquero de Colón explicó: "A veces defendemos con tres; otras con seis o siete; pero lo importante es seguir trabajando la idea que tiene el entrenador. En lo personal me gusta este esquema, me siento muy cómodo. Eduardo nos transmite mucha tranquilidad", aseguró. Sobre la aparición de muchos juveniles de inferiores en el plantel profesional de Colón opinó: "Los veo muy bien a los chicos, es buena la decisión de que Eduardo los sume a trabajar con el plantel de Primera, mas allá de que no tengan la chance de jugar. Pero hay chicos con muchísimo futuro y grandes condiciones e involucrarlos con los mas grandes les va a venir muy bien para su crecimiento". Tenés que leer Chanca, Piovi y Brian: los tres a disposición del "Barba" En relación al tema de su contrato (vence en junio del año que viene) y una supuesta actualización a modo de reconocimiento de parte del club, Burián comentó: "En su momento me junté con los dirigentes, charlamos y quedamos en buenos términos. Restan solucionar algunas cosas, pero tengo la tranquilidad que todo va a estar bien, por la palabra que ellos me dieron. No se habló de extender el contrato, se habló del parate que hubo por la pandemia y de la falta de ingresos que sufrió el club, algo que fue el motivo del atraso en los pagos. Pero está todo hablado y estoy muy tranquilo esperando el inicio del torneo". Finalmente, luego de esa foto tan emotiva donde aparece abrazado bajo lluvia y llorando junto a Luis Miguel Rodríguez en La Olla de Paraguay luego de perder la final de la Copa Sudamericana, "Cachorró" habló del "Pulga", que hoy no es titular para el "Barba" Domínguez: "Es raro no verlo en el equipo titular, porque Luis con todo lo que hizo en este tiempo se había ganado un lugar. Pero éso es lo que tiene el fútbol, los cambios de técnicos, las distintas consideraciones. Todavía no confirmó el equipo que va a jugar el fin de semana, pero creo que Luis tiene que estar tranquilo, entrenar y saber que tiene la calidad necesaria. A cualquiera nos puede pasar de no estar en la consideración del técnico y después terminar jugando". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

