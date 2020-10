https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.10.2020 - Última actualización - 13:20

13:11

Sindicalistas de ATE realizaron una protesta en la sede del Pami en Rosario. Piden por el pase a planta permanente de 250 trabajadores y mejores condiciones de trabajo.

Protesta Rosario: trabajadores de ATE reclamaron mejoras laborales Sindicalistas de ATE realizaron una protesta en la sede del Pami en Rosario. Piden por el pase a planta permanente de 250 trabajadores y mejores condiciones de trabajo.

Un grupo de trabajadores nucleados dentro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se manifestaron en la sede del Pami de calle San Lorenzo en Rosario. Pidieron por mejores condiciones laborales. Los manifestantes llegaron en unos 20 autos, tocaron bocina, cortaron la calle y exhibieron su afiliación al sindicato identificado con el color verde.





Una de las personas que protestó exhibió una pancarta donde se podían leer estas frases: “Costamos menos. Valemos igual. Recibimos menos. Trabajamos igual”. La pandemia de coronavirus aumentó en gran medida el trabajo en los centros de salud de esta ciudad.





El pedido más importante es el paso a planta permanente más de 250 trabajadores que hacen sus tareas como monotributistas. “Reclamamos que se abra la subcomisión de carrera para que puedan ingresar a planta permanente más de 250 compañeros y compañeras que trabajan en los policlínicos de Rosario que en este momento están trabajando bajo la modalidad de monotributo, sin ningún derecho laboral y sin ningún derecho de acceso a la salud. Estos trabajadores son los que vienen sosteniendo los hospitales en pandemia”, dijo Guillermo Grand, dirigente gremial de ATE Rosario a El Litoral. El sindicalista aseguró que tienen más de 150 compañeros aislados, muchos de ellos infectados, por la falta de elementos de bioseguridad.

Foto: El Litoral

Grand habló también de los montos que reciben los trabajadores autónomos: “Los monotributistas, en general, que cobran por hora, están por debajo de la canasta básica. No alcanzan a cubrir las necesidades mínimas y con los paros de colectivos y otras contingencias que tiene la ciudad pierden más salario yendo a trabajar que si no van. Si no pueden asistir, no sólo no cobran, sino que también son amenazados con quedar desvinculados del Pami”.

Por otra parte, las condiciones de trabajo tampoco son las mejores para estas personas en los hospitales. “El Pami viene siendo devastado desde hace muchos años. Los últimos años del macrismo lo dejaron en ruinas y ahora con la pandemia nos encuentra en el peor escenario posible. Se han hecho algún tipo de reformas y se ha trabajado, pero esta gestión no ha sabido resolver los problemas estructurales que tiene el Pami”, recalcó el sindicalista.



Para hoy, miércoles, está prevista una reunión paritaria entre las partes en el Ministerio de Trabajo para tratar estos temas.