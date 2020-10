https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.10.2020 - Última actualización - 16:31

16:30

Comisión Jurisdiccional El Poder Ejecutivo confirmó la creación de cargos para el pase a planta

Se realizó este miércoles la reunión de la Comisión Jurisdiccional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El temario fue muy amplio pero lo que se destaca por sobre los temas tratados es:

La renovación de los contratos al personal que revista en calidad de no permanente – en las diferentes formas

Confirmación de subrogancias – tema que se encuentra ya en la Paritaria Central para su aprobación

Y la confirmación de que en el Presupuesto que el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura para su aprobación, figura el pedido de creación de los cargos para el pase a planta de todos los contratados de la provincia.

"Esto último trae tranquilidad a los compañeros que revistan en carácter de no permanente y no hace más que reconocer, que no estábamos equivocados con lo que veníamos planteando", manifestaron desde UPCN.

La reunión contó con la presencia de los funcionarios del Ministerio encabezados por su titular Roberto Sukerman, por Función Pública, Guillermo Mateo y la representación gremial por la mayoría de UPCN y por la minoría de ATE.