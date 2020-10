https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo reveló la propia actriz en una entrevista con el programa de televisión británico Loose Women

Redes sociales Nicole Kidman no permite que sus hijas tengan cuentas de Instagram

Crecer siendo hijo de una estrella internacional no es tan fácil como parece. Sí, tienes a tu alcance cualquier capricho que se te antoje. Pero disfrutar de los pequeños placeres de la vida que tienen el resto de los mortales, esos que son gratis, no es tan fácil. Por ejemplo, tener un perfil en Instagram.

Porque a no ser que tus padres se llamen Victoria y David Beckham, que entienden como nadie los beneficios económicos que sus retoños pueden sacar gracias a su faceta de influencers; lo último que desea un famoso es que sus niños muestren su vida privada al mundo sin ningún tipo de filtro.

Por eso Nicole Kidman ha prohibido abrirse una cuenta a sus hijas Faith Margaret, de 9 años, y Sunday Rose, de 12. Así lo ha revelado la propia actriz en una entrevista con el programa de televisión británico Loose Women, donde intervino de manera virtual para promocionar The Undoing, su nueva serie para HBO en la que comparte protagonismo con Hugh Grant.

“Reconozco que no soy ninguna experta en tecnología. Es muy difícil para mí monitorear todo lo que hacen con ella, estar atenta a lo que podrían publicar o no”, explica Kidman, que precisamente abrió su cuenta en Instagram hace solo un par de años después de que su compañera en Big Little Lies, Reese Witherspoon, le convenciera de ello.

“Así que no, no voy a dejar a mis hijas estar en Instagram. Tengo una de 12 años que ahora mismo está descubriendo ese mundo y quiere meterse de lleno. Y estamos en una continua pelea al respecto, ella pidiéndome permiso para abrir una cuenta, y yo diciéndole que no. Pero creo que muchos padres en mi situación dirían lo mismo”, asegura.

“En realidad se trata que mantener intactas su confianza y su autoestima. Y seguir guiándolas, sin ser autoritaria, tratando de no convertirme en una ‘madre helicóptero'. A los hijos hay que permitirles cometer errores. Permitirles caerse y no tratar de absorber tú ese dolor por ellos. Pero ahora mismo es una alegría tener a mi lado a estas hermosas mujercitas que están creciendo. Poder irlas voy descubriendo día a día. Me encanta”, concluye.