Línea directa

Falta estrategia en Seguridad

SUSANA

"El gobierno provincial tiene que rever el tema seguridad. No está funcionando. Algo no está bien en las disposiciones que emanan de la plana jerárquica de la institución policial. No involucro a los agentes policiales, pues ellos reciben órdenes y no deciden. Por esa razón, me permito sugerir al señor gobernador crear un ente de estudio, con personas de las universidades, jueces jubilados y personal técnico especializado, que puedan analizar profundamente una nueva forma de brindar seguridad. Observo a la plana mayor de la Policía sin ideas. Con el grupo del 911, que corren como bomberos e incluso llegan tarde. Los policías custodian presos en las comisarías, esto no está bien. Hace muchos años, la policía caminaba por los barrios. Eso le permitía a un vecino saber que la policía estaba presente. Insisto, hay que generar una nueva estrategia de seguridad, la actual hace tiempo que no da resultado".

****

Aclarar los números

OMAR PEDRO

"¿Será posible pedirle al señor intendente que exponga en qué situación está la intendencia? Porque llegan comentarios de que la Municipalidad está fundida. Que no hay elementos para trabajar; que no hay recursos. Si esto fuese así, es un problema grave, que incluso, no afecta a la gestión del actual funcionario, ya que él asumió hace solo 9 meses. Seguramente la debacle viene de hace tiempo. Lo importante de conocer en qué situación está el municipio es para saber qué se puede pedir desde los barrios y qué cosas no. Ya que hay muchísimas necesidades. Desde calles rotas, falta de focos en las luminarias. Barrido y limpieza deficientes. Plazas abandonadas, etc., etc. Los vecinos de los barrios no solo quieren criticar, sino que quieren acompañar las gestiones municipales, pero debemos partir del conocimiento de en qué situación económica está hoy la Municipalidad".

****

Un sistema injusto y panelistas inhumanos

ROBERTO ACUÑA

"Quisiera contar el dolor que me dio escuchar una panelista de un programa televisivo decir que el Estado no tiene por qué jubilar a la gente que no aportó. Que así de esa manera el país nunca va a salir adelante por hacer siempre asistencialismo. Soy una persona grande. Un adulto mayor. Si supiera esa panelista, que no debe tener más de 35 años, que hay hombres que han querido tener la misma oportunidad que ella tiene y no la consiguió. Que trabajó en negro, porque el sistema fue así durante muchos años. Que también hizo changas. Que muchas veces fue despedido por reclamar que lo registren, o por reclamar aumento de sueldo porque pagaban menos de las escalas salariales. Y que muchos años no conseguí trabajo porque la edad fue avanzando. Entonces yo le digo a esa panelista, ¿por qué son tan inhumanos?, ¿por qué no piensan en el prójimo con amor? ¿Por qué no razonan que nuestra Argentina careció siempre de trabajo digno, y lo que había eran posibles trabajos esporádicos? Yo no alcancé a tener los aportes, no porque yo no quisiera, sino porque el sistema fue así de injusto. En mi vejez, es muy duro, horrible, escuchar estos jóvenes hablar livianamente de que somos un lastre que no hay que atender. Cuánto odio hay en muchos panelistas, y cuánta falta hace que se hable con amor".

****

Egoísmo

CIUDADANA RESPONSABLE

"El egoísmo con los que no cumplen con las medidas sanitarias siguen de fiesta, hacen partidos de fútbol, etc., etc., es cruel e irresponsable. Es hora de terminar con el gobierno de los que marchan. Este país eligió la forma representativa de gobierno. Los representantes ya fueron elegidos. Los señores gobernador e intendente tienen que ejercer la autoridad. Observemos cómo se comportan en Europa los respectivos gobiernos. En cuanto a Educación, la ministra que ostenta el cargo de ministra en la provincia es una persona capaz y responsable. Respetemos su gestión. Y por favor, no piensen que soy peronista ni macrista. Solo soy una ciudadana responsable".

****

Llegan cartas

Vuelva en marzo, por favor

MIGUE ÁNGEL REGUERA

Jonathan este año tenía la ilusión de terminar sexto grado en Provincia de Buenos Aires y al año siguiente entrar al Secundario. Hoy está con agorafobia, sus abuelos paternos fallecieron de COVID.

Abril, no pudo conectarse en todo el año pues la situación económica de su familia no le permitió tener ni el teléfono más simple. No hubo escuela para ella, pero tampoco hubo juegos por red, ni contacto con sus amigas y parientes.

Sebastián iba a terminar el secundario, no pudo hacer su viaje de egresados, no hubo campera, ni buzo estampado que recordara su estatus de alumno del último año, no fue el más grande del Colegio, ni pudo socializar en los recreos y mirar de reojo a esa chica que lo animaba a su primer amor.

Micaela esta deprimida, sobrepasada por la situación, nunca estuvo 24 horas permanentemente con sus padres, ella es preadolescente y necesita hablar de otras cosas, explorar modelos de vida, hacer preguntas a personas fuera de su entorno familiar, compartir experiencias con sus amigas.

Alan sufre en su propia casa el proceso de separación matrimonial de sus padres, cada vez que intenta participar de una reunión de zoom, los gritos no lo dejan concentrar.

Los nombres son de ficción, no importan, pueden ser otros, pues están también los que sufrieron violencia intrafamiliar, los que pasaron un invierno sin luz, aquellos cuyos padres no tuvieron ingresos en estos meses o que fueron despedidos. Frente a esta situación extraordinaria hacer "como si" me parece una locura. La negación de la realidad de algunos funcionarios de educación que hablan de evaluación final, calificación, acreditación de saberes, promoción, aprendizaje de contenidos, etc. me parece patológico. Todavía están a tiempo de alcanzar acuerdos básicos en todo el país, mientras el virus sigue contagiando y matando y haciendo que la vida de nuestros niños y jóvenes se desarrolle en situaciones extraordinarias, que requieren respuestas extraordinarias. Si no lo entienden así, yo les digo a esos funcionarios: "lo siento, pero en base a sus respuestas deben prepararse un poco mejor, vuelvan en marzo, por favor".